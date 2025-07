El presidente Javier Milei habló en “La Derecha Fest”, el evento libertario que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba. Antes, hubo discursos de varios de los referentes libertarios y que el mandatario es el encargado de cerrar la conferencia con un panel que está titulado como “La construcción del milagro”.

De esta manera, es la primera vez que el mandatario habla tras el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires que incluyó el acuerdo con el PRO para formar la Alianza La Libertad Avanza.

El líder libertario llegó al Quorum Hotel, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, minutos antes de dar la conferencia y se saludó con el Gordo Dan, al que calificó como “el coloso que los asusta desde el streaming” y con Agustín Laje, antes de subir al escenario.

La militancia que acompañó el evento cantó antes de que el mandatario comience a hablar. También menció a “El Jefe” Karina Milei que lo acompañó y se llevó una ovación del auditorio.

En tanto, en el inicio de su discurso, sostuvo: “Los crueles y desalmados liberales hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza. Propiamente UNICEF además reconoció que hemos sacado 2 millones y medio de niños de la pobreza”.

Elogió al ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y remató: “Somos el mejor gobierno de la historia”.

“Con el DNU 7023 y la ley bases, con sus reformas, hicimos 2.800 reformas estructurales, 28 veces más que las que hizo Menem. En un año y medio hemos borrado cien años de legitimismo y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Somos orgullosos de ser reformistas extremos”, comentó.

En tanto, el presidente habló de cara a las elecciones legislativas que se vienen en octubre de este año. “Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los diputados y 10% de los senadores, pero aun así es una marcha que solo va en una dirección, porque el país que nos cegó, el partido del Estado, fue desastroso”, disparó.

Y continuó: “Resultó tan evidente para la sociedad que todos fueron cómplices de un mismo sistema, que ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no nos quiere ver bien figuritas, por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”.

Por otro lado, habló sobre la denominada “batalla cultural” y enfatizó que “es donde se disputan los conceptos que sirven de justificación para la implementación de políticas públicas y planes de gobierno”. Y sumó: “Es donde se disputa quién tiene razón y por qué. La historia ha dado repetidas muestras de que quien se impone en la cultura termina prevaleciendo en la arena política”.

En tanto, el jefe de Estado volvió a apuntar contra Victoria Villarruel, que fue criticada en reiteradas oportunidades durante todo el evento, y dijo: “La bruta traidora”.

“Esto le abre el juego al segundo parásito, que es la idea de los derechos sociales. Busca generar expectativas ilimitadas en la gente, sosteniendo que cada necesidad es un derecho y que todos los derechos requieren intervención estatal y gasto público. El problema está que para cumplir con semejante disparate habría que cumplir la primera ley de la economía, que es la ley de la escasez", señaló en otro pasaje de su discurso.

Por otra parte, se refirió a las normativas que impulsó la Cámara de Diputados para aumentar las jubilaciones y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y remarcó que “el veto ya entró, sale próximamente”.

Y sostuvo: “Y ni que hablar del déficit fiscal que nos dejaron, eran 5 puntos del PBI en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, en un mes. Pusimos las cuentas públicas en orden, en un mes”.

Asimismo, el mandatario llamó a defender “en cada Concejo Deliberante, en cada onda de radio y cada canal de televisión del país debe haber alguien defendiendo y promoviendo las ideas de la libertad”.

“Debe ser de manera sostenida, para que tarde o temprano la izquierda no va a ser más que un mal sueño. Se lo dice alguien que durante 10 años la peleó en los medios y ya llevaba casi 15 años haciéndolo desde la academia. Es decir, hay que dar la batalla”, puntializó.

Cómo fue “La Derecha Fest”

En el amanecer de la jornada, en primer término, hablaron Rigoberto Hidalgo, Evelin Barroso (pastora evangélica de Córdoba) y Gabriel Ballerini, con foco en la defensa de la vida y la perspectiva espiritual en la batalla cultural.

Después fue el turno del periodista español, Javier Negre, que afirmó: “Les digo que no odiamos lo suficiente a los periodistas, y yo soy uno de ellos. Esta es una de las profesiones más corrompidas”.

Junto a Negre estuvo el estratega de comunicación digital estadounidense, Alex Bruesewitz, que se lo vio acompañado por una traductora, mientras en las pantallas se podían ver imágenes de la bandera argentina con la del país norteamericano.

Luego, el cineasta Diego Recalde abrió su panel titulado “Peronismo: el káiser de la Argentina”, con críticas a la izquierda y sostuvo: “El verdadero revolucionario es el empresario. Su objetivo siempre es revolucionar al mercado. Es valiente porque se arriesga. Es solidario porque le tiende la mano a alguien para sacarlo de la pobreza”.

Y añadió: “El estado tiene el tamaño de un elefante y debería tener el tamaño de un león. La izquierda es el palo en la rueda, que su combustible es el resentimiento y que no entienden que las cosas se consiguen con esfuerzo”.

“Un prócer en vida” y la persona que descubrió “la piedra filosofal” fueron algunas palabras de elogio de El Gordo Dan al presidente Milei. El influencer libertario habló sobre “El brazo armado”, orientado a la movilización digital y la influencia de las redes en la difusión de mensajes libertarios.

“El presidente encontró la fórmula para salvar al país y lo saben. por eso atacan al equilibrio fiscal”, remarcó.

En un momento de su discurso sacó su celular y lo mostró diciendo “esta es el arma más poderosa en la historia de la humanidad”, haciendo hincapié en que gracias a su uso, la información llega a todas las personas. Cerró el evento diciendo “ustedes, con su teléfono, son los pequeños brazos armados en defensa de la causa de la libertad”.

En un momento, en las pantallas compartieron un video de una entrevista a Villarruel y hubo insultos por parte de algunos de los asistentes, que también la catalogaron de “traidora”.

El escritor Nicolás Márquez, biógrafo del propio Milei, fue otro de los conferencistas principales. En su discurso, expuso sobre liderazgo y valores del libertarismo.

“No estamos encarando una guerra normal. En frente tenemos enemigos que nos encerraron en una cuarentena, que veranean prostibularmente, enemigos que matan niños con el genocidio del aborto. No estamos en un país normal, no estamos en una democracia normal. Estamos frente a un enemigo con el que no podemos dialogar. No podemos dialogar con estos sajones”, enfatizó.

“Como regla general tenemos que aplastarlos políticamente e ideológicamente y sacarlos del poder”, agregó. Mientras que, posteriormente, criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Para la reelección de Milei espero que haya un compañero de fórmula a la altura de las circunstancias porque Roma no paga traidores”.

Y completó: “Javier Milei destruyó a los tibios de centro. Larreta quería ser presidente, y es concejal. Ahora toca ir por el peligro mayor: el peronismo. La batalla cultural es un esfuerzo para persuadir al público. Pero si no tienen a quien votar, la batalla queda a mitad de camino”

Por su parte, uno de los segmentos más esperados era el de Agustín Laje, el intelectual cordobés y escritor, que encabezó una conferencia titulada “Malvados: anatomía moral de la izquierda”.

Laje dio una clase magistral repasando la historia de “la envidia” y del “resentimiento, en pasajes bíblicos y en estudios de pensadores como Nietzsche y Freud. “A nosotros no han gobernado durante décadas los envidiosos”, explicó.

“No hay un solo grupo social conocido en la historia del hombre que no haya elaborado ritos, historias, fábulas, códigos morales, códigos jurídicos, códigos normativos para condenar la envidia, sabiendo que el envidioso es un peligro para la sociedad como tal”, remarcó.

Y aseveró: “El envidioso no quiere subir, no sube porque no toma como referencia al superior. Mira al que está arriba con desprecio y con odio, y quiere bajarlo a costa de perjudicarse a sí mismo. Miren a la izquierda hablar sobre la riqueza. La conciben como una torta fija, un pastel en donde hay que repartir las porciones por partes iguales. Entonces propone al envidioso la justicia social. Dame el poder, así yo lo reparto de modo igualitario”.

“Si decimos que las ideologías de izquierda agudizan la envidia del ser humano, donde dan un móvil político e ideológico, la pregunta es ¿qué moviliza la derecha?, ¿cuál es la pasión que moviliza? La derecha moviliza la pasión de la autosuperación. La persona de derecha se compara consigo misma para superarse siempre”, completó haciendo referencias a datos que obtuvieron en la Fundación Faro.

Fuente: Infobae.