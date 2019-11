Las oleaginosas ganaron protagonismo en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las oleaginosas se acoplaron al protagonismo que los cereales mantuvieron durante la semana en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y mostraron alzas en el segmento disponible.



Así, la soja condición fábrica subió US$ 1 y se ubicó en US$ 253 la tonelada, mientras que con entrega entre abril y mayo de 2020 la oferta se ubicó en US$ 240 la tonelada condición fábrica y US$ 243 condición cámara.



El girasol tuvo "un mayor movimiento" respecto a los últimos días en la plaza y el grano con descarga inmediata saltó US$ 30 hasta los US$ 270 la tonelada.



En cuanto al girasol de nueva campaña, el valor de compra por la oleaginosa con descarga en diciembre y enero 2020 fue de US$ 245 la tonelada,lo que significó una mejora de US$ 5 por tonelada en comparación con la jornada previa.



El precio abierto de compra por trigo contractual fue de US$ 168 la tonelada, mismo precio que para el cereal con descarga en el mes de diciembre.



Por el cereal con descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero el mejor valor abierto de compra fue de US$ 170 la tonelada.



El maíz disponible se mantuvo en los US$ 145 la tonelada, mismo valor para la descarga en diciembre y enero.