Las palabras que se hacen de historia y amor, "Pepe" Blasco estrena clip

El olor a tierra y el calor del sol de siesta, con sus dorados en el pasto reseco, habitan los acordes y la voz de José “Pepe” Blasco. Con esa impronta presenta el clip de “La línea imaginaria del hablar”, una canción compuesta para La Pericana, murga de la que forma parte.

José es de los artistas que se cocinó entre los calores de sus familias y amigos. Su primera guitarra fue una herencia de su abuelo, que permanecía guardada hasta que le devolvió la vida.

“Esa guitarra, con la que empecé a los 14 o 15 años, estaba guardada. Había pasado por mi abuelo, mi viejo, mis hermanos, pero siempre de a ratos. En la adolescencia fue cuando escuché a un amigo tocar unos riffs de Nirvana, era como magia”, narra.

Arrastrando como un canal, la vida fluye y lleva a José a descubrir otras voces. De Nirvana llegó a Spinnetta, Charly García y Fito Páez; de Páez a Atahualpa y de ahí a la copla cuyana.

“Cuando me juntaba con mis amigos los veía cómo ponían la mano sobre la guitarra, así iba aprendiendo y sacaba los acordes para la otra juntada. Pero del inglés pasé al español, esa música hablada de la ciudad, algo que no conocía, fue ahí que me encontré con el folklore y le presté atención a sus letras que hablaban de cosas que me resultaban familiares”, hace memoria.

Con otros vientos, el legado del que José habla en “La línea imaginaria del hablar” queda plasmado. Ese legado, los pedazos de otros que son llevados de un lado al otro, la lengua que se cuece en las ollas de lo cotidiano, son los temas que evoca José.

“La idea era hablar un poco de la identidad, el video coincide con el nacimiento del hijo de una pareja amiga de La Pericana y pensaba en eso, en los que le vamos a dejar en su lenguaje”.

El testamento incompleto de los que no están

Así reza una de las estrofas del tema, y con perfume a jarilla y la percusión de Martín Castro Meglioli, queda conformado el clip filmado en Albardón en agosto del 2020. Cuenta José que el video se realizó gracias al apoyo de Posta, cooperativa de comunicación.

Por último adelantó que hay otro video ya filmado, “Los besos” que pronto estrenará.