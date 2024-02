Las polémicas palabras de Riquelme tras el triunfo de Boca en la Copa de la Liga

Boca Juniors celebra su primer triunfo en La Bombonera por la Copa de la Liga 2024, ocasión especial a la que se refirió Riquelme. Cabe destacar que el encuentro se dio el pasado miércoles ante Central Córdoba, consolidando la victoria del “Xeneize” tras un 2-0. Este hito marca un momento destacado para el equipo, que, bajo la dirección de Diego Martínez, comienza a mostrar un rendimiento sólido.

En una entrevista exclusiva con TNT Sports, Riquelme, presidente de Boca Juniors, analizó el desempeño del equipo y destacó la importancia de jugadores claves. Entre ellos, abordó el tema de Pol Fernández, jugador que ha generado debate entre los aficionados. “Es el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato. Si Campuzano se siente cómodo, es porque Pol lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos. ¿Resistido? El único deporte del que se opina es el nuestro”, comenzó diciendo Román.

“Respeto a todo el mundo, al hincha lo adoro, pero tenemos en claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Si voy a comprar pan, no le digo cómo hacerlo al panadero, pero todos opinan de fútbol. Así lo sentimos en este país. En este torneo, el mejor jugador que hemos tenido es Pol Fernández y lo hace de la mejor manera”, agregó el exfutbolista y actual mandatario del cuadro azul y oro.

Además, Riquelme destacó: “Él nos ha hecho llegar a la final de la Copa Libertadores porque fue el mejor jugador de la serie contra Palmeiras. Hay muchos jugadores que tienen un reconocimiento muy grande con poco y a otros les cuesta un poquito, no sabemos por qué. Lo que pasa con él es que la gente sabe que es demasiado bueno y le exige más. Hace todo fácil. Al que le gusta y entiende de fútbol... Hace los movimientos que tiene que hacer. A veces, está en situaciones que no debe estar por defender a un compañero que está mal ubicado. No tengo dudas que es el mejor jugador que tenemos”.

Más declaraciones Riquelme

Por otra parte, Juan Román Riquelme resaltó el segundo triunfo de Boca Juniors en la Copa de la Liga: “Siempre es importante ganar, te da tranquilidad, confianza. Tanto con Sarmiento como en el último partido merecíamos ganar. En el fútbol argentino, cuando marcás un gol hace que por ahí empiecen a aparecer más espacios... El primer gol fue muy lindo. Después, Boca fue merecedor del triunfo. No tengo dudas que podemos jugar mucho mejor”.