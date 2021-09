Las tres licitaciones que prometen 1.900 puestos de trabajo y tienen “ansiosos” a los sanjuaninos

En la UOCRA los currículums no paran de llegar y los trabajadores miran con ansiedad los anuncios de posibles nuevos puestos en la construcción de obras públicas o de empresas grandes. Es que si bien el mercado de la obra privada tiene una reactivación en San Juan, son los proyectos de gran envergadura los que toman mano de obra en blanco, con mejores condiciones y de esos hay todavía tres que no se licitan.

Se trata de un barrio en Pocito, anunciado con fondos nacionales, la obra de la Ruta 40 Sur y la fase 7 del valle de lixiviación de Veladero. Todos tienen en común que están a la espera de la licitación, que todavía no se anuncia oficialmente. Además, sumarían entre todos alrededor de 1.900 puestos de trabajo en sus momentos máximos.

Alberto Tobares, Secretario Gremial de la UOCRA, aseguró a DIARIO HUARPE que hay “mucha ansiedad entre los compañeros”. Si bien muchos están consiguiendo puestos en las construcciones chicas, remodelaciones y arreglos, los trabajadores siempre esperan por mejores oportunidades. “Muchos no están en blanco o se les paga menos, sirve para mover el mercado laboral, pero no siempre son las mejores condiciones”, explicó. Esto genera también malestar, porque si bien los anuncios llegan, no se da todavía el boom de toma de personal que esperaban.

La obra más próxima a iniciar es la construcción en Veladero. De las tres es la única privada y podría emplear, en su pico máximo, a 640 sanjuaninos, según anunció la empresa en su momento. La fecha de inicio estaba planteada en septiembre y, según Tobares, estaría muy cerca la licitación. Pero este proyecto está previsto que vuelva a llamar a los que hasta junio estuvieron en la construcción de la Fase 6. Esto quiere decir que no habrá prácticamente nuevos empleados, sino que será una reactivación de los que quedaron a la espera entre una etapa y la otra.

En cambio sí esperan que haya nuevas contrataciones para la construcción del barrio de 700 viviendas anunciado en Pocito. Esta obra, dijo el sindicalista, iba a empezar antes de fin de año y hasta esperaban que se dieran anuncios en estas fechas. Pero todavía no fue así.

El barrio es el proyecto que más personal requerirá, calculan que alrededor de 1.000. “Según nos dicen, falta que Nación avance en la licitación, porque será con fondos nacionales”, reveló. La construcción de barrios es el mayor motor del sector construcción, ya que por cada dos viviendas se toman tres trabajadores.

La Ruta 40 Sur es la más indefinida. A Vialidad Nacional le tomó más de dos años dar de baja al contrato que tenía la empresa que estaba construyéndola, Green SA, que había parado el trabajo en 2019. Recientemente anunciaron que llamarán a licitación y hasta aseguraron que los fondos están por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hasta el momento todavía no se sabe cuándo harán el llamado ni cuándo podrían iniciar la obra.

La construcción del tramo de ruta tuvo en su momento más alto 250 personas en actividad. La mayoría era de Pocito y Sarmiento, por lo que significaba un empuje importante para las localidades cercanas. Cuando retome, esperan un impacto similar.