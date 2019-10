Las vecinales presentaron un proyecto de ley para reducir el impacto del tarifazo

Este martes 29 de octubre, la Fuvap (Federación de Uniones Vecinales de Agua Potable) presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la provincia con el objetivo de encontrar alguna respuesta al problema que le ocasionó el incremento en la boletas de energía. Es que algunas uniones vecinales que distribuyen y proveen de agua potable a algunos barrios dependen de la energía para brindar este servicio. Y las facturas que deben abonar estas sedes superan los $200 mil.

“Pedimos que se nos subsidie el 50% de la factura de electricidad por un plazo de 24 meses. Esperamos una respuesta de la Cámara y en función de eso veremos cómo actuamos”, contó a DIARIO HUARPE Sergio Zabala presidente de Fuvap y de la Unión Vecinal Chimbas Norte.

“Necesitamos una respuesta para ver como seguimos actuando luego de la respuesta del EPRE por los reclamos que hicimos”, añadió Zabala. Es que a comienzos del mes de octubre la Fuvap se presentó ante el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) pidiendo su intervención. En ese petitorio se proponía que desde la próxima facturación y durante seis meses se difiera un 50% de la boleta a los próximos seis meses.

Sergio Zabala, presidente de Fuvap, presentando el proyecto en Diputados.

Pero el pasado 25 de octubre, el EPRE le respondió a la Fuvap y su contestación no fue la esperada. Al respecto el ente manifestó que no tiene facultades pertinentes dar soluciones efectivas a los reclamos solicitados. No obstante, les sugirió remitir el petitorio a las autoridades Nacionales.

Sin embargo, desde la Fuvap juegan la última carta ante los diputados locales con el objetivo de reducir el impacto del tarifazo y no tener que trasladar esa carga a los usuarios. En este sentido, Zabala concluyó: “Si no tenemos respuestas positivas tendremos que trasladar el costo de la energía a los usuarios del agua potable. No nos gustaría que impactara en ellos pero las facturas son cada vez más caras y comienzan los meses en los que más se consume electricidad. Esta sería la última opción”.