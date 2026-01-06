Según la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, el balance de Reyes Magos 2026 reveló una tendencia de crecimiento moderado a nivel nacional y una recuperación de último momento en el comercio de San Juan, impulsada por un consumidor cauteloso que priorizó la financiación.

Aunque la actividad comenzó de manera "fría" durante la semana previa, el lunes 5 de enero se registró un vuelco masivo de clientes a los locales del microcentro, lo que obligó a extender los horarios de atención hasta las 14:00 o incluso en jornada corrida hasta las 22:00.

En la provincia, el gasto promedio por regalo se situó en los $40.000, cifra que superó la media nacional de jugueterías de barrio ($20.500), mientras que el volumen de unidades vendidas fue similar al de 2025.

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas en el país mejoraron un 0,9%. Los artículos para la primera infancia lideraron la demanda con más del 80%, destacándose también los juguetes de aire libre como inflables, piletas y lanza aguas, junto a juegos de mesa en formato "pocket".

La clave absoluta para concretar las ventas fue la financiación: más del 70% de las operaciones se realizaron con tarjetas de crédito, billeteras virtuales o créditos personales.

En San Juan, el motor principal fue el uso de 3 y 6 cuotas sin interés, mientras que el pago en efectivo quedó relegado a compras de muy bajo valor. Los precios de juguetes nacionales se mantuvieron estables o con subas por debajo de la inflación.