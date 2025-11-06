“Le comprábamos ropa usada”: la confesión de Valentina Cervantes cuando nació su hija

Valentina Cervantes, pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández, recordó una de las épocas más complejas de su vida en común, centrada en el nacimiento de su primera hija, Olivia. En un crudo testimonio, la influencer reveló la dificultad que significó la situación laboral del jugador, por entonces en las divisiones inferiores de River Plate, coincidiendo con un momento tan trascendental como la llegada de su beba.

"Cuando nació Oli, Enzo no tenía el sueldo de ahora, le pagaban muy poco", confesó Cervantes. En ese entonces, el actual jugador del Chelsea aún luchaba por consolidarse en el primer equipo de River, y la pareja enfrentaba las carencias económicas típicas de un deportista en ascenso. La situación era tan ajustada que Valentina rememoró: "Le comprábamos ropa usada en Marketplace".

La llegada de Olivia se produjo en un contexto de incertidumbre financiera, lejos del presente de abundancia en Londres. Esta precariedad obligó a Valentina a trabajar hasta que su hija cumplió el primer año, mostrando un fuerte compromiso con la economía familiar.

El relato de Cervantes pone en perspectiva la vertiginosa transformación que vivieron como familia. Desde los inicios humildes donde la ropa de la beba se adquiría de segunda mano, pasando por el préstamo de Enzo a Defensa y Justicia y su posterior explosión en el club "millonario", hasta culminar con el éxito en el Mundial de Qatar 2022 y su transferencia a Europa.