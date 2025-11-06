Globos y un minuto de silencio: así despidieron al chico que murió tras la caída de un arco

La comunidad educativa de la Escuela de Fruticultura y Enología de Rawson realizó este miércoles un emotivo homenaje a Martín Páez, el estudiante de 13 años que falleció el pasado 2 de noviembre tras el desplome de un arco de fútbol en el camping del Círculo de Oficiales. El acto congregó a compañeros, docentes y miembros de la institución en un sentido adiós al adolescente.

La ceremonia consistió en una suelta de globos y la observación de un minuto de silencio, desarrollándose en un ambiente de profundo recogimiento y dolor. El gesto colectivo reflejó el impacto que provocó en la comunidad escolar la pérdida del joven estudiante.

Previamente, la institución educativa había emitido un comunicado oficial expresando su pesar y solidaridad con la familia. "Con profunda tristeza comunicamos a nuestra querida comunidad el irreparable fallecimiento de nuestro estimado alumno, Martín Páez", señaló el texto, añadiendo que "la institución se une en un abrazo solidario y respetuoso a su dolor".

El accidente ocurrió durante una celebración familiar cuando el adolescente, tras anotar un gol, se colgó del travesaño del arco que se desplomó sobre él. Su padre, testigo del incidente, intentó socorrerlo mediante primeros auxilios, pero el joven llegó sin vida al hospital Guillermo Rawson.

Actualmente la justicia investiga las circunstancias del hecho, particularmente si el arco contaba con el anclaje reglamentario y cumplía con las normas de seguridad correspondientes. El caso ha generado conmoción en la comunidad rawsonina y ha puesto en evidencia la importancia de las medidas de prevención en instalaciones deportivas.