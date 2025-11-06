Trabajadores de la Circunvalación salvaron a una mujer que se tiró de una pasarela

NOTA DEL EDITOR Importante Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, hablar puede ser el primer paso. Hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. Llamá al 911 o al 4305538.

Cerca de las 14 hs, una intervención rápida y coordinada evitó una desgracia en una pasarela peatonal de la Avenida Circunvalación. Los hechos se desencadenaron tras una alerta recibida por el sistema de emergencias 911, que reportaba la presencia de una mujer con aparente intención de quitarse la vida.

De acuerdo con la información proporcionada por el Comisario Inspector William López, la situación fue detectada a tiempo gracias a las cámaras de seguridad de la avenida y a las llamadas de alerta de ciudadanos. Esta pronta notificación permitió el despliegue inmediato de personal policial hacia el lugar con el objetivo de intervenir en la situación.

Sin embargo, antes de que los efectivos pudieran establecer contacto directo, la joven, cuya edad se estima entre los 20 y 30 años, se arrojó al vacío. Gracias al accionar de trabajadores de las obras de la misma avenida actuaron con presteza para amortiguar su caída, impidiendo así que impactara contra el asfalto y evitando un desenlace fatal.

La mujer fue atendida en el sitio por el servicio de emergencias médicas, que se había movilizado de forma preventiva. Según confirmó el Comisario López, la persona fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson para una evaluación médica más completa y exhaustiva. Su estado inicial, no obstante la gravedad del incidente, fue reportado como estable.