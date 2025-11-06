El kickboxing tendrá una cita destacada este fin de semana en San Juan. El próximo domingo se realizará un festival en el Club Julio Mocoroa, con una extensa programación que comenzará por la tarde y tendrá su punto central por la noche, cuando se disputen cinco copas y cinco títulos. La propuesta ya generó expectativas en gimnasios locales y en distintas provincias que enviarán representantes.

Cristian Salinas, organizador del evento, explicó a DIARIO HUARPE que la jornada iniciará temprano para abarcar distintas modalidades de la disciplina. “Este domingo comenzará a las 14 con peleas de exhibición y con categorías como kick light, light contact, full contact, kickboxing y K-1”, señaló. Según indicó, el segmento principal será más tarde: “Las peleas estelares van a estar después de las 19 horas, cuando se haga la gala, donde habrá cinco copas en juego y cinco títulos”.

También confirmó el valor de ingreso y la llegada de competidores de varias provincias. “Las entradas anticipadas están en 10.000 pesos y en puerta estarán a 12.000, y 15.000 en el sector Shinsai. Viene gente invitada de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis. Viene gente de Buenos Aires, que también llega con quienes van a dar el seminario el día sábado. Y también tenemos gente de Chaco y Corrientes”.

La actividad no se limitará al domingo, ya que el día anterior se desarrollará una instancia de capacitación técnica. “El sábado va a estar el seminario dictado por el ‘Tata’ Martino, campeón mundial de kickboxing y K-1, y eso se va a estar dando en el barrio Las Garzas, en el gimnasio Destreza Argentina”, detalló Salinas. En relación a la inscripción, explicó que el cupo está prácticamente completo: “El seminario ya está casi completo, con alrededor de 40 personas anotadas”.

El contenido de la jornada formativa será de entrenamiento aplicado. Salinas precisó que la capacitación incluirá trabajo de técnica y ejercicios con manoplas, destacando el valor de recibir instrucción directa de un referente internacional: “Más teniendo en cuenta que es el campeón mundial, más teniendo en cuenta que quien lo dicta”, expresó.

El festival del domingo en el Club Julio Mocoroa buscará combinar competencia, aprendizaje y visibilidad para la disciplina. La organización espera una concurrencia numerosa y la presencia de públicos vinculados a distintos gimnasios, escuelas y grupos de entrenamiento. Tanto la gala de la noche como las exhibiciones de la tarde apuntan a mostrar distintos niveles de preparación, desde iniciantes hasta peleadores con trayectoria competitiva.