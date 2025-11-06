Egresados cantaron a los gritos la Marcha Malvinas en una fiesta y emocionaron a todos

Durante la Serenata Estudiantil 2025 realizada en el Cono de Sombras de Río Grande, cientos de egresados protagonizaron un momento de singular emotividad al entonar colectivamente la Marcha de las Malvinas. El hecho ocurrió en el marco de los tradicionales festejos de fin de ciclo educativo, donde los estudiantes fueguinos desplegaron banderas argentinas y corearon con intensidad cada estrofa del emblemático tema.

La grabación del evento, difundida inicialmente por el creador de contenido @Mache7e, alcanzó rápidamente amplia viralización en plataformas digitales, superando el millón de reproducciones y generando tendencia en redes sociales. Las imágenes muestran a los jóvenes saltando efusivamente mientras cantan con precisión las estrofas que reafirman el reclamo de soberanía sobre las islas.

El gesto de los estudiantes recibió un reconocimiento especial por parte de veteranos de la guerra de Malvinas, quienes valoraron públicamente esta demostración de conciencia patriótica. Daniel Fernández, uno de los excombatientes, expresó: "Me llena de orgullo ver esto. Mil gracias, chicos".

Este episodio se inscribe en las tradiciones de la Serenata Estudiantil, evento que convoca anualmente a los egresados de Río Grande y que en esta edición contó con la participación de más de 150 trabajadores municipales para su organización. La espontánea interpretación de la Marcha de las Malvinas por parte de los jóvenes fueguinos refleja la vigencia de la causa malvinense en las nuevas generaciones de la provincia más austral del país.