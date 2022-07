Luego de conocerse que un joven de 23 años tenía material pornográfico que retrataba a menores en su teléfono celular, la Justicia determino que deberá ir a prisión por un plazo de 4 años y 6 meses. Todo salió a la luz gracias al descuido del músico sanjuanino que olvidó el aparato en una sala de ensayo y cuando el encargado del lugar intento regresarlo, se encontró con el aberrante contenido.

En la mañana de este viernes, en una audiencia de formalización, se resolvió en primera instancia condenar a 7 años de cárcel a K.E.A , por el delito de tenencia, distribución y producción propia de pornografía infantil. En uno de los videos recuperados, se pudo determinar el delito contra una menor de 6 años, cuando se encontraba durmiendo. Finalmente, el Juez de Garantías, Eugenio Barbera, condenó al músico a 4 y 6 meses de prisión efectiva, debiendo ser trasladado al Servicio Penitenciario.

Publicidad

El hecho

El pasado 12 de junio, la banda "Shock" se encontraba en una sala de ensayo ubicada en el departamento Capital. Allí, K. E, estuvo presente solo para prestar unos instrumentos y se retiró del lugar. Una vez finalizo el ensayo, los músicos se fueron y el dueño del lugar fue quien se encontró con el teléfono celular del ahora condenado.

Al momento de revisar el aparato con la intención de buscar manera de encontrar un contacto de referencia para hacer la devolución correspondiente, el encargado de la sala, descubrió que había varias carpetas con contenido pornográfico. Lo aberrante del hecho, es que se trataba de pornografía infantil, no solo de descarga de videos, sino también de producciones caseras.

Inmediatamente, el hombre, radicó la denuncia correspondiente y se comenzaron con las tareas de investigación, que incluyeron varios allanamientos, donde se secuestraron aparatos tecnológicos y se constató el delito por parte del joven de 23 años.

Tras lo sucedido, la banda emitió un comunicado a través de sus redes sociales, desligándose de lo sucedido, ya que el imputado no formaba parte de la misma.

Publicidad

“Quienes integramos la banda Shock queremos informar que el pasado martes 12 de julio ensayamos como solemos hacerlo cada vez que practicamos para presentaciones próximas. Esa misma noche contactamos a E.K para que nos preste un bajo eléctrico, ya que nuestra banda toca con múltiples afinaciones y lo consideramos pertinente para la ocasión. El ensayo se realizó con total normalidad, pero una vez finalizado encontramos un celular que no era de ninguno de los miembros de la banda y decidimos entregárselo al dueño de la sala. Lo que sucedió a continuación es ajeno y aberrante y lo repudiamos de manera contundente porque dicho celular contenía material pornográfico infantil que en realidad fue visto solo por el dueño de la sala, ya que nosotros no revisamos el teléfono, solo tuvimos la intención de devolverlo a su respectivo dueño. El celular no pertenece a ninguno de los miembros de la banda".