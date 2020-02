Legisladores del Frente de Todos celebraron que se revisen las cesiones de terrenos a la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La decisión del gobierno nacional de revisar la "legalidad" de la cesión de inmuebles del Estado Nacional a la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Cambiemos, cosechó el respaldo de legisladores porteños del Frente de Todos, mientras el oficialista, Vamos Juntos, por ahora, guarda silencio.



"Aplaudimos la decisión del presidente Alberto Fernández que anuló la entrega de 31 inmuebles que hizo Mauricio Macri a (el jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta antes de que se vaya del gobierno nacional. Además, ordena que revisen si los procesos administrativos de traspaso fueron legales", celebró vía Twitter la diputada Lorena Pokoik.



A través de dos decretos (el 145 y 149 del 2020) publicados hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) "revisar" en no más de 60 días la "legalidad" de los procesos por los cuales el Estado nacional transfirió inmuebles a la Ciudad, entre diciembre del 2015 y diciembre 2019.



Sobre el tema, el también legislador del Frente de Todos, Leandro Santoro, recordó que el proyecto de autorización para la cesión y venta de terrenos había ingresado a la Legislatura el mismo día de su tratamiento, el pasado 5 de diciembre 2019.



Según pudo saber Télam, legisladores del FdT mantenían esta mañana un encuentro, en que se analizó la "información disponible" y el alcance de los decretos presidenciales, mientras los diputados del oficialista, Vamos Juntos, guardaban silencio.



En la ultima sesión de la Legislatura porteña, el año pasado, el entonces legislador y actual diputado nacional Maximiliano Ferraro había defendido la transferencia de inmuebles a la Ciudad, realizada por el macrismo.



En declaraciones a la prensa, Ferraro se excusó hoy de analizar el impacto de los DNUs, pero recordó que la cesión de terrenos fue en parte para "saldar una deuda" que la Nación había tomado para "solventar" las obras de los viaductos ferroviarios, inaugurados el año pasado.



"Viaductos y Paseo del Bajo tenían financiamiento de Ciudad y Nación. Al no cumplir Nación con su parte del financiamiento es que se hacen estas transferencias. Fue una herramienta que el gobierno nacional encontró para pagar obras hechas en la Ciudad", argumentó.



Ferraro detalló además que, en el caso de los terrenos ferroviarios, el proceso de transferencia comenzó con un decreto de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



En el mismo sentido, opinó el legislador Sergio Abrevaya (GEN), quien dijo que, si se llegara a la decisión de retrotraer la cesión, sería "una locura", ya que "la Ciudad se hizo cargo de la parte del crédito de la CAF que le correspondía a Nación".



"El proceso no es de 2019, comenzó mucho antes y los decretos (de Macri cediendo los terrenos) salieron entre las PASO y las generales. Esto parece una venganza para destruir la Ciudad", concluyó.