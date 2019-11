Lemos dejó esta noche de ser el DT de Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Leonardo Lemos fue desvinculado esta noche como entrenador de Quilmes, tras la derrota que el equipo 'cervecero' sufrió por la tarde ante Chacarita Juniors (0-1), en San Martín, por la fecha 14, zona B, del torneo de la Primera Nacional de fútbol.



La dirigencia de la entidad bonaerense se entrevistó con el DT una vez que la delegación llegó al estadio Centenario y allí le comunicó que su ciclo había finalizado, a causa de la mala campaña.



Es que el conjunto 'cervecero' acumuló hoy su noveno encuentro sin triunfos, con cuatro igualdades y cinco derrotas. El último éxito data de la quinta fecha ante All Boys (3-1), en setiembre pasado.



De este modo, Quilmes ocupa provisoriamente la decimotercera posición zonal, con 15 unidades, aventajando por 6 a All Boys, ubicado en la última colocación.



“Cuando no sea más el técnico, ustedes (por los periodistas) se van a enterar antes que yo”, le había dicho Lemos a los cronistas quilmeños, una vez concluido el partido esta tarde en San Martín. La premonición se erigió en realidad unas horas después.