Leonardo Ruiz tiene 44 años, es de Escobar (Buenos Aires) y viajó en moto hasta San Juan en tan solo 9 horas junto con su pareja Anabela. Esta pasión le genera tantos sentimientos desde que es muy pequeño. A los 23 años perdió su pierna izquierda en un accident, pero este entusiasmo que lleva en la sangre hizo que se recupera y así volvió a las andadas. DIARIO HUARPE estuvo en el primer día del Superbike donde Ruiz contó todo su vida basada en las motos.

De chico comenzó este camino, vivió toda su infancia en el campo, entonces todo el tiempo montaba caballos. Luego pasó a las bicicletas y finalmente, influenciado por su entorno, encontró su pasión por las motos. En la adolescencia comenzó a hacer motocross.

“La pasión me la traslado mis tíos y mis amigos, todos tenían eso en común y fue imposible no sumarme. Fue así que les pedí que me enseñaran todo lo que sabían”, relató.

A los 18 años compró su primera moto para andar en la calle y también eligió la mecánica para dedicarle a su vida. Fue así que montó su taller para motos de alta gama, pero al poco tiempo tuvo un grave accidente.

“Un conductor ebrio me llevó por delante, no me dio tiempo de hacer nada. Quedé muy comprometido, así que me amputaron toda la pierna izquierda, lo único que me quedó fue poner mucha fuerza de voluntad para poder salir”, recordó.

A los 15 días ya había recibido el alta y al año de la operación hizo todo para conseguir una prótesis para su pierna. Con el único objetivo de comenzar a caminar de nuevo, para poder andar en moto y tener de nuevo su vida normal. Todo desde cero y con sus amigos que influyeron mucho en ese proceso, ya que le llevaban motos para arreglar y así retomó el taller de nuevo con la intención de volver a su rutina como era antes del accidente.