Leve descenso en el precio del metro cuadrado de los inmuebles porteños

El precio del metro cuadrado de los departamentos en dólares arrojó durante el tercer trimestre del año una caída promedio de 0,9% en la Ciudad de Buenos Aires, a tono con la desaceleración producida en los valores de las propiedades iniciada en el segundo semestre de 2018 y el estancamiento verificado en los primeros seis meses de 2019, según un relevamiento realizado por la oficina de Estadística porteña.



“Tras la desaceleración iniciada en el segundo parcial de 2018 y el estancamiento de los precios del primer semestre de 2019, la dinámica conjunta arrojó una caída promedio del 0,9% en el valor del metro cuadrado. El precio para los departamentos de 1 ambiente a estrenar fue de US$ 3.141 el m2, valor que disminuyó un 1,1% con respecto al mismo período de 2018, mientras que las unidades usadas alcanzaron un precio de US$ 3.029, con una caída del 0,4%”, precisó el informe elaborado en base a datos provistos el sitio de operaciones inmobiliarias Argenprop.



A pesar de esta baja promedio, en el tercer trimestre del corriente año se verificó un ligero incremento interanual para los 2 ambientes y 3 ambientes a estrenar.



De esta forma, los departamentos de 2 ambientes a estrenar arrojaron un precio del m2 de US$ 3.280 y US$ 2.783 en el caso de los usados, con una suba interanual del 1,0% en el primer caso y un descenso del 3,2%, en el segundo, el más pronunciado del período.



A su vez, el precio promedio del m2 de las unidades de 3 ambientes se ubicó en US$ 3.377 para el conjunto a estrenar y US$ 2.673 para el usado.



Por último, las escrituras de compra-venta realizadas en el tercer trimestre de 2019 totalizaron 9.029, con un descenso de 27,9% respecto del mismo período de 2018, según los números informado por el Colegio de Escribanos porteño.



En tanto, los actos hipotecarios volvieron a mostrar en el tercer trimestre una fuerte reducción, con una variación interanual negativa del 45,3%, al sumar un total de apenas 943 operaciones.



En base a las publicaciones de Argenprop, las zonas de mayor concentración espacial de publicaciones del trimestre correspondió al espacio que se despliega principalmente en las Comunas 2 (Recoleta) y 14 (Palermo), respectivamente, donde se verificó la mayor densidad con 8,4 departamentos en venta por manzana, aproximadamente.