Ley Lara: una proteccionista señaló que "va a ser imposible de cumplir"

“Es una falta de respeto para los proteccionistas que hacemos el trabajo que el Gobierno no hace”, expresó indignada Emilia Merino, integrante de la ONG “Pitbull en Peligro San Juan”, encargada de rescatar perros de pelea y en peligro, hoy considerados Perros Potencialmente Peligrosos (PPP).

Tras la aprobación de la denominada Ley Lara, que busca regular y monitorear la tenencia de perros considerados peligrosos, ya son cinco las ONG y voluntarios proteccionistas independientes que han expresado su negativa y expuesto duras críticas hacia el proyecto.

“Va a ser la primera ley que se va a aprobar con un amparo (…) Nosotros hacemos el trabajo del Estado y ahora nos jugó en contra a pesar de que los ayudamos y lo hicimos ad honorem y nunca nos dieron una mano”, dijo a DIARIO HUARPE Merino, quien se encarga, por el momento, de tener en su poder perros judicializados e, incluso, aquellos adiestrados para la Policía. Ahora, con la sanción de la ley, deberá buscarles un nuevo refugio y aún no le han dado una respuesta sobre dónde deberá trasladarlos.

“Bajo estas condiciones no podemos trabajar. Esta ley fomenta el abandono, ataques y todos los problemas. Esta ley no contempla a los proteccionistas ni a los refugios. Esta ley es imposible de cumplir. ¿Cómo van a monitorear a todos los perros de todas las casas? ¿Cómo van a hacer y ejecutar la ley? ¿Cómo van a controlar a todos los perros, incluyendo los callejeros?”, afirma y recalca la importancia de elevar las penas y responsabilizar a los dueños.

Sin embargo, no es la primera vez que Merino, junto a otros proteccionistas y voluntarios, expresaron su malestar y oposición a la presentación y sanción de la ley. En noviembre pasado, mientras aún la ley seguía debatiéndose, presentaron un comunicado señalando varias incoherencias en la ley, así como también su malestar al no haber sido tenidos en cuenta para la consulta y revisión de los puntos a tratar. Ahora que la ley está vigente buscarán al menos modificarla para que esto no afecte el trabajo de los proteccionistas y voluntarios y evitar “ataques y abandonos”.

"Se apoyaron en el dolor de una familia engañándola porque esta ley es más de lo mismo. ¿Ese es el valor que le dan a la vida de una nena? Es una falta de respeto a la ciudadanía, una falta de ética y moral”, cerró Merino.

Puntos de polémica

Entre los varios puntos que trata la ley, los más polémicos y debatidos son la colocación de chips, el registro de animales y el seguro para la tenencia. Esta preocupación recae en los elevados precios que estos trámites, entre otros contemplados en la ley, cuestan y que pueden fomentar el abandono o el sacrificio de animales dada la crisis económica entre otros factores.

Otra preocupación expresada por los proteccionistas y voluntarios son las condiciones para que un perro sea considerado peligroso, ya que la mayoría de los perros, agresivos o no, cumplen con las características nombradas en el texto de la norma. “La ley dice que un perro de más de 10 kilos debe ser considerado peligroso, cuando un perro de cualquier raza con obesidad o gran tamaño puede pesar eso o más”, sentencia.