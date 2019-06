Libre comercio con Europa: al igual que Coviar, Uñac se mostró en la negativa

Desde hace unos dos años se viene hablando de un posible tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea en materia de vinos. Si bien antes había cierto interés, ahora desde la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), dijeron que este tipo de pacto vendría a desfavorecer al sector ya que ingresarán productos desde Europa a arancel cero. Esta misma posición mostró el gobernador Sergio Uñac, quien en cierto modo forma parte de la Coviar al estar el Gobierno dentro de la corporación.

La posibilidad de un tratado entre los mercados de los dos continentes generó un quiebre en la Coviar ya que desde Bodegas Argentinas, que nuclea a unas 250 bodegas del país y que al mismo tiempo se encuentra dentro de la corporación vitivinícola, emitieron un comunicado velando por la pronta firma del pacto, postura completamente diferente a la Coviar, aduciendo que los mercados que tienen libre comercio con la UE han incrementado sus ingresos, ejemplo de ello Chile.

Consultado Uñac sobre la situación, sostuvo que recibió “a la Coviar hace pocos días (foto) y creo que tienen la misma opinión los centros de productores y vitivinícolas de la provincia de San Juan y Mendoza, que en conjunto somos más del 95 por ciento de las vitivinicultura del país. Nosotros lo vamos a plantear porque no es el resorte directo de las provincias, este convenio lo firman Mercosur con Comunidad Económica Europea”.

El mandatario provincial analizó el posible escenario y dijo: “Lo que preocupa es que si ponemos arancel cero e igualamos condiciones, lo que va a pasar en Argentina es que vamos a consumir o nos van a vender más aceite y vino de Europa que lo que nosotros le podemos exportar a ellos”.

La Comunidad Económica Europea tienen altísimos subsidios a la producción de manera interna “cosa que no pasa en la Argentina y creo que en ningún otro país integrante del Mercosur. Son ítems que debe analizar el Gobierno Nacional, no sé por qué a esta altura no lo ha mirado aún”, sostuvo Uñac.

Por este tema el gobernador sanjuanino mantendrá una comunicación con su par mendocino para ver qué posición tiene al respecto.