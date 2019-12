Libros de Shua y Ema Wolf, más sagas y trabajos de Mairal y Belli, en la literatura infantil 2020

Con nuevos títulos de referentes del género como Silvia Schujer, Ana María Shua, Ema Wolf y Adela Bach, la continuación de sagas como "Una familia anormal", de Lyna Vallejos, y trabajos de Pedro Mairal y Gioconda Belli se arma el mapa de publicaciones de literatura infantil que llegará a las librerías en 2020.



Mairal, autor de "Una noche con Sabrina Love", novela emblemática de los '90 que pasó al cine protagonizada por Cecilia Roth; y de éxitos de ventas como "La uruguaya", o cuentos y poemarios, como "Breves amores eternos" y "El gran surubí" entre otros, incursionará por primera vez en el género infantil de la mano del sello Ralenti, en su colección de poesía Osa Mayor, donde ya lo hicieron escritoras igual de referenciales para los lectores adultos, como Laura Wittner y Roberta Iannamico.



En esa colección también publicará Nicolás Schuff, autor de "Los equilibristas", entre algunos libros distinguidos por la Asociación de Literatura infantil y Juvenil de la Argentina (Alija), que es el capítulo local de la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil (IBBY), responsable de los Premios Hans Christian Andersen, reconocidos como el Nobel de la literatura infantil.



Ralenti tiene otra colección compuesta por novelas gráficas para lectores de 8 a 11 años que cuentan las aventuras de un grupo de amigas en un campamento abandonado, Las súper 8, que en 2020 lanzará "Un verano de película", con texto de Melina Pogorelsky e ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann y Carolina Romano. Además, promete libros mudos para los más pequeños, sin texto. "Mi cama" y "Mi sueño" entre otros.



Entre los nombres inesperados está el de la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli, autora de "La mujer habitada", confirmado por la editorial Planeta, junto al del conductor y productor televisivo Marley, quien publicará un libro de cuentos.



Mientras que Ada Lovelace y Madam CJ Walker regresarán con sus niñas rebeldes. La primera publicación de esta serie en el país, "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes", significó un éxito rotundo de recepción, a partir de la reinvención de los cuentos de hadas desde la voz mujeres extraordinarias que contaban su vida, como Coco Chanel o Serena Williams.



Random House difundirá "Una familia anormal 3", el tercer libro de la youtuber y gamer con más seguidores de Argentina, Lyna Vallejos, quien llevará sus locas aventuras a un nuevo libro con todos los personajes de la saga que ocupó los listados de los más vendidos en sus dos ediciones anteriores.



Entre los retornos esperados están el de "Paco del tomate", el clásico infantil de Fernando de Vedia y Poly Bernatene, que llegará renovado en su formato; así como una edición ilustrada de "Todos deberíamos ser feministas", de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.



Random House también distribuirá "De mayor quiero ser feliz", seis cuentos de Anna Morato García que en España ya lleva vendidos más de 60.000 ejemplares; un libro de la futbolista profesional Macarena Sánchez, actual responsable del Instituto Nacional de Juventud, y la serie "Campeonas", de la ex futbolista y presidenta de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino Evelina Cabrera.



En tanto promete nuevos títulos para las series más vendidas en este momento: "La diversión de Martina", "The Crazy Haacks", "Lady Pecas" y "Mikeltube". Los adolescentes contarán con el segundo libro de la youtuber Paulette, basado en crímenes no resueltos, y "Agarrá la pala. El verdadero trabajo del youtuber", de Ale Bacile, que reunirá varias entrevistas a los youtubers argentinos más reconocidos.



En otra dirección, Alfaguara trabaja en los lanzamientos de autoras argentinas que son representantes indiscutidas y algunas pioneras, del género infantil y juvenil en el país, como Schujer, Shua, Wolf, Bach, Gabriela Keselman y Cecilia Pisos.



Entre las novedades del sello Pípala, se encuentran "La gran expedición", de Clémence Duponte, una aventura hacia el comienzo del tiempo, que le mostrará a los lectores cómo fue la evolución de la vida en la tierra; y "Pájaros migratorios", de Pía Floria y Martín Myers, sobre la historia evolutiva de las aves, la historia del plumaje y el vuelo. Y un sobrevuelo por diez especies de aves que recorren distancias y geografías increíbles.



En tapa dura, el mismo sello publicará "Zim Zam", de Sabina Álvarez Schürmann; "Animales en acción", de Véronique Joffre; y "El sendero", de Mariano Díaz Prieto, un libro sin texto sobre un viaje iniciático, donde el protagonista abandona el hogar de origen para descubrir un nuevo universo.



A su vez, Siglo XXI confirmó la edición de un trabajo de la docente, música y cantante Magdalena Fleitas sobre su filosofía y práctica como fundadora y directora del jardín de infantes Risas de la Tierra.



La editorial Limonero ya tiene confirmado el libro "No!", del ilustrador Dr. Alderete, una divertido repaso sobre el compendio que le hicieron los padres al protagonista, Lautaro, antes de cumplir 5 años, que servirá establecer los límites de la autoridad desde el humor.



Por otra parte, en marzo, la plataforma Leamos lanzará su colección infantil con diez cuentos de Panam, surgidos de sus canciones, como "Abrazo sanador", "La vaca mimumú", "La caracola" y "Abuburridos".