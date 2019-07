Licitaron la construcción del túnel mendocino Caracoles

Mientras que por el lado de Chile y Argentina no hay avances para la concreción de la obra del Túnel de Agua Negra, el Gobierno Nacional convocó a licitación pública internacional para la refuncionalización del Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile, mediante la ampliación del túnel Caracoles y la construcción de galerías de interconexión por un monto superior a $2.000 millones.

Del lado Argentino no se mostró mayor interés para dar pasos sobre la megaobra ya que Argentina que tiene la presidencia de la Ebitan en la persona de Guillermo Dietrich, pero éste no convocó a una reunión cuando desde antes de Mayo se le viene solicitando. Por el lado chileno, en esta segunda gestión de Piñera no se avanzó y siempre mencionaron objeciones para calificación de empresas y posterior llamado a licitación lo que causó la paralización respecto a la obra que se ejecutaría entre las regiones de San Juan y Coquimbo.

MIRÁ TAMBIÉN Espejo intentará adelantar la auditoría de las cuentas de Iglesia

En cuanto al túnel Caracoles, será financiada parcialmente por el BID y por el Fondo del Tesoro de la Nación (FTN), y prevé un presupuesto oficial de $2.111 millones y un plazo de obra de 27 meses. Para el ministro de Economía, Infraestructura y Energía mendocino, Martín Kerchner, se trata de "un gran paso para generar la competitividad que productores y empresas necesitan para incrementar el comercio".

El proyecto permite ampliar el túnel Caracoles, por donde pasaba el tren y ahora circularían los vehículos, lo que lo convertirá en una vía alternativa y complementaria al túnel que actualmente existe. Según se detalló, se hará una doble vía de calzada en la zona de Las Cuevas hasta la curva de Soberanía, uno de los lugares de mayor peligro de congelamiento y de mayor cantidad de graves accidentes en el paso.

MIRÁ TAMBIÉN El FMI enviará un nuevo cheque para reactivar la economía del país

Las dimensiones del túnel Caracoles evolucionarán de los actuales 4,9 metros de ancho y 5,46 de alto a 10,6 metros de ancho y 8,3 metros de alto, cerca del doble de la capacidad. El túnel, que hoy en día cuenta con un único carril para el paso de vehículos, pasará a tener dos carriles equipados con sus respectivas aceras y banquinas.

El proyecto incluye la construcción de cinco galerías de interconexión entre el túnel Caracoles y del Cristo Redentor, que del lado argentinos se encuentran separados por una distancia aproximada de 325 metros. Tres de las cinco galerías estarán destinadas al paso de peatones mientras que las dos restantes estarán habilitadas para el paso de vehículos y peatones en caso de emergencias.

MIRÁ TAMBIÉN Buscan el aval de gobernadores para avanzar con el acuerdo Mercosur-UE

También el proyecto incluye otras obras de seguridad y la ampliación de la curva de Guido, además de una ampliación de la ruta 40 hasta el dique Potrerillos. El proyecto pertenece al programa de ampliación de capacidad y mejoras de seguridad en los accesos al Paso Cristo Redentor, y es una obra clave para la transformación de los caminos de alta montaña.

El nuevo acceso vial desviará el flujo vehicular dejando liberado el Túnel Cristo Redentor, el que se utiliza actualmente, para encarar otras reparaciones. "Cuando ambos estén en funcionamiento, uno se utilizará para la ida y el otro para la vuelta, generando un sistema de doble túnel", explicaron desde el gobierno de Mendoza.