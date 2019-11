Líderes y mandatarios celebran la liberación de Lula

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La salida hoy de la cárcel del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, beneficiado por un fallo del máximo tribunal del país que consideró inconstitucional el arresto de una persona condenada solo en segunda instancia, como es el caso del ex mandatario fue celebrada por varios mandatarios y líderes latinoamericanos.



Sus reacciones se sumaron al furor en las redes sociales, en las que el hastag #LulaLivre fue tendencia en Twitter.



El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que visitó a Lula en la cárcel el 4 de julio pasado, celebró el fallo del Tribunal Supremo Federal (TSF) que permitió la liberación del ex mandatario (2003-2010).



"Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución, solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido. Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre", escribió Fernández en Twitter.



El presidente electo argentino ya se había manifestado el jueves por la noche en relación a la decisión del TSF.



"Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos!", posteó también en Twitter,



Entretanto, la vicepresidenta electa y ex mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también se refirió a la liberación de Lula a través de su cuenta de Twitter, donde definió "la privación ilegítima de la libertad" del ex presidente brasilero como una de "las aberraciones más grande del Lawfare en Latinoamérica".



De su lado, el ex presidente uruguayo José Mujica, uno de los líderes regionales más cercanos a Lula, no tiene cuenta de Twitter pero el sector político que lidera, el Movimiento de Participación Popular (MPP) no dejó pasar la oportunidad y publicó una imagen del líder brasilero.



El ex canciller argentino Jorge Taiana compartió una foto de ambos en su cuenta de Twitter y escribió: "Querido amigo y compañero Lula, espero abrazarte pronto en libertad y seguir trabajando como siempre por una región más libre y justa".



El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también dedicó en su cuenta de Twitter un mensaje por la liberación de Lula con una ilustración del dibujante Rep.



También el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la liberación de Lula como un triunfo "de los pueblos de América Latina en resistencia".



Por su parte, el senador demócrata estadounidense y aspirante a la candidatura presidencial, Bernie Sanders, se manifestó complacido con la liberación de Lula.



"Como presidente, Lula ha hecho más que nadie para reducir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores. Estoy encantado de que haya sido liberado de la cárcel, algo que nunca debería haber sucedido en primer lugar", escribió Sanders en Twitter.



Mientras que el ex futbolista argentino Diego Maradona celebró la salida de prisión del Lula.



El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata que mantiene una relación amistosa con Lula desde 2005, consideró que "hoy se hizo justicia", según publicó en su cuenta de Instagram acompañando una foto en la que se muestra sonriente junto al político izquierdista brasilero.