Lifschitz pidió que citen a declarar a Saín por sus dichos tras el ataque a la casa de Perotti

El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pidió hoy al Fiscal General que cite a declarar al ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, por sus dichos sobre la presunta participación de militantes socialistas en un ataque a la vivienda del gobernador Omar Perotti en la ciudad de Rafaela, ocurrido el 2 de enero.



El ex gobernador del Frente Progresista realizó una "presentación espontánea" ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga los hechos ocurridos hace cinco días cuando, tras una movilización en Rafaela por un homicidio, un grupo de personas atacó la sede del MPA y el domicilio particular del mandatario.



En su escrito, Lifschitz pidió que "se sirva citar de inmediato a declarar al señor Saín para que aporte las pruebas que tenga en su poder acerca de los hechos" ocurridos el 2 de enero último. También reclamó que declare "sobre las falsas afirmaciones de mi relación con aquellos".



Tras la movilización por un homicidio, que derivó en daños al edificio del MPA en Rafaela y a la vivienda de Perotti, Saín declaró en una radio de Rosario que "Lifschitz y (el diputado Rubén) Galassi tendrán que dar cuenta de qué hacían sus militantes ahí, azuzando situaciones de violencia".



Saín señaló que "hubo participación sin lugar a dudas" de personas vinculadas a los dirigentes del Frente Progresista, y aclaró que en Rafaela "se conocen todos".



Desde el Frente Progresista rechazaron los dichos del ministro y anunciaron que iban a ir a la Justicia por las acusaciones de Saín.



El ex gobernador se presentó hoy en el expediente para pedir que se oficie a la radio una copia de la grabación de la entrevista con el funcionario, y que sea citado a declarar.