Lilia, la sanjuanina de 88 años que superó el coronavirus

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR En la entrevista, Lilia pidió que no se le sacara fotos, por eso en la nota hay una imagen ilustrativa.

El 15 de octubre es una fecha que los Fernández no van a olvidar jamás. Es que ese día un equipo de rastrillaje de Salud Pública llegó a su casa para hisopar a cada uno de los integrantes, luego de que conocieran la noticia de que tuvieron contacto estrecho con un infectado. El hisopado que le hicieron a la jubilada Lilia Fernández, de 88 años, dio positivo, así como también el de su sobrina política de 50 años, Silvia González. Los adultos mayores integran el grupo de riesgo porque el Covid-19 genera graves complicaciones en su salud, inclusive pocos sobreviven para contarlo como le sucedió a Lilia.

La mujer tuvo todos los síntomas: dos días de fiebre alta, pérdida del gusto y del olfato. También le costaba movilizarse por los dolores en el cuerpo y acarreó problemas digestivos como vómitos.

“Sentía desaliento, ganas de estar acostada y dolores de cabeza. Me tomaba un tafirol, pero no se me pasaba”, contó Lilia a DIARIO HUARPE. “Me cayó mal la noticia cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que mi contacto estrecho estaba infectado, te impacta mucho psicológicamente”, agregó.

Lilia tiene una hermana en Trinidad, menor que ella. Mientras que su hermano mayor falleció. Por momentos recordó a sus hermanos, también a sus padres. “Durante estos días que estuve enferma me venían charlas a mi mente como si fueran parte de una película. Parecía real cuando hablaba con mi papá y mi mamá”, dijo entre lágrimas.

Terremotos del '44 y del '77, otras de sus vivencias

La mujer también vivió los terremotos de 1944 y de 1977. De los dos tiene vanos recuerdos. “Me asusté en los días de los terremotos, pero era más pequeña. Esto del coronavirus me tiene más preocupada”, señaló Lilia.

“Ojalá pase pronto la pandemia y que no me vuelva a contagiar, eso es lo que espero”, cerró. El alivio para la familia de la mujer llegó el lunes pasado cuando por teléfono les dijeron que eran dados de alta.

Lilia vive con la familia de su sobrino Mario Fernández, compuesta por cinco integrantes. Desde que se enteraron de los dos casos positivos y fueron aislados, el ánimo en el hogar cambió. Sin embargo, Lilia y su familia pudieron salir adelante con la ayuda de los vecinos, del municipio y del Ministerio de Desarrollo Humano. Destacaron la disposición que tuvieron cada uno para traerles alimentos, medicación o lo que necesitaran.

Situación sanitaria en Angaco

Hasta fines de octubre en el departamento donde vive Lilia hubo 24 contagiados. Según el último parte que dio a conocer el intendente angaquero en redes sociales, el 31 de octubre había 12 recuperados, así como también 12 pacientes seguían con el cuadro infeccioso: cuatro en la Villa del Salvador (villa cabecera), siete en Las Tapias y uno en el Alamito.

Los que seguían aislados son 108 personas, mientras que 57 ya cumplieron con el aislamiento. Por el momento, en el departamento no hubo muertos.

Situación de las personas que tienen entre 80 y 90 años

Según el Ministerio de la Salud los pacientes sanjuaninos que tienen entre 80 y 89 años representan el 2,38% del total de contagiados en la provincia. Sin embargo, son las personas que más mueren por coronavirus con una tasa del 31,19%.