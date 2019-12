Líneas de colectivos de la empresa Dota no circulan por un paro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Líneas de colectivos de la empresa DOTA que circulan en la Ciudad y el conurbano bonaerense no circulaban hoy por paro de su personal en reclamo de mejoras salariales y un despido.



"Hay un paro de 50 líneas de colectivo que no circulan por el despido de un compañero que tenía fueros", explicó el dirigente de la UTA Miguel Bustinduy .



Y agregó: "Necesitamos urgente una recomposición salarial, a muchos no nos alcanza ni siquiera para comer", dijo el dirigente a El Destape radio.



Las líneas de colectivos que no circulan son: 5, 6, 7, 8, 9, 21, 25, 28, 44, 50, 56, 76, 91, 100, 101, 115, 117, 135, 146, 150, 161 y 188, según informó la Ciudad de Buenos Aires en su cuenta de twitter BA Tránsito.