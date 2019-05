Lionel Messi, sobre el Mundial de Qatar: “No sé si voy a llegar al Mundial”

"Quiero ganar algo con la camiseta argentina, quiero intentarlo todas las veces posibles. Levantarme y volver a intentarlo, ese es el mejor mensajes para los chicos. No sólo para el fútbol, sino para la vida. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo en la selección", así lo afirmó Lionel Messi.

Tiene una obsesión: ser campeón en el equipo nacional. El próximo desafío, luego de tantas frustraciones en celeste y blanco, será en breve: la Copa América que se disputará en Brasil a partir del viernes 14 de junio. Pero a la vez se puso en duda para el siguiente gran reto de la Argentina, siempre que supere la eliminatoria: la Copa del Mundo Qatar 2022. "No sé si llego, ya", advirtió.

"Todavía falta. Hoy me encuentro espectacular, muy bien físicamente. Tengo 32 años [en realidad, los cumplirá el 24 de junio] y no sé cómo voy a seguir. Pueden pasar muchas cosas en el medio. Ojalá no tenga una lesión grave. Lo digo más que nada por eso", justificó su proyección, en una charla en el estudio de Fox Sports Radio. Pero a la vez aclaró: "Quiero estirar lo máximo posible mi carrera". Eso sí: teme al día después del retiro. "Tengo un poco de miedo. No sé qué voy a hacer después", reconoció.