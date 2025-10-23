María Emilia Ferrero, pareja del futbolista Julián Álvarez y profesora de educación física, se encuentra en el ojo de la tormenta mediática tras compartir en sus redes sociales un video de su entrenamiento físico. El clip, titulado "A nuestro ritmo", muestra a Ferrero realizando una intensa rutina de ejercicios con pesas y movimientos típicos de Crossfit, a pesar de estar transitando el séptimo mes de gestación.

La publicación rápidamente se viralizó, encendiendo un fuerte debate entre sus seguidores y usuarios de redes. Mientras que un sector celebra la disciplina y el compromiso de la futura madre con el bienestar físico, el otro se mostró alarmado y crítico respecto a la intensidad de los ejercicios, considerando que podrían ser perjudiciales para la salud del bebé o de ella misma.

"¿Levantar pesas así de gran peso es bueno para Amadeo? No quiero ofender a nadie. Bendiciones a la mamá y a la arañita”, se lee en uno de los comentarios, haciendo referencia al nombre que, según confirmó el delantero del Atlético de Madrid, le pondrán a su primer hijo. Las críticas se centraron en el peso levantado y en la naturaleza de los ejercicios, que incluyen movimientos complejos.

Sin embargo, el posteo también se llenó de mensajes de respaldo. Muchos usuarios, e incluso otras mujeres deportistas, defendieron la decisión de Ferrero, argumentando que cada embarazo es diferente y que, al ser profesora de educación física, cuenta con el conocimiento necesario para adaptar su entrenamiento, siempre bajo supervisión médica. “¡Por estar embarazada no quiere decir que uno tiene que parar el gym! Si el cuerpo y el doctor la dejan está bien”, fue la respuesta más repetida entre quienes defendieron a Emilia.