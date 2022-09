¡Lista para la guerra! Ailín Pérez, la argentina que debuta este sábado en UFC París

Este sábado 3 de agosto, Ailín Pérez tendrá su soñado debut en lo que será el UFC París. La peleadora argentina se medirá contra Stephanie Egger en las preliminares del evento, después de haberse caído su batalla con Zarah Fairn. Siendo de esa manera, se ha mostrado muy concentrada y confiada en los últimos días, incluso enviándole un mensaje a la legendaria campeona, Amanda Nunes.

Dialogando con Clarín, días atrás, Ailín Pérez dijo: "Estoy recontenta. Hace un mes atrás tenía mucha ansiedad de que llegara este momento, y ahora que llega la hora lo estoy tomando con calma. Estoy acostumbrada a viajar. No tantas horas ni tan lejos, pero yo viajo desde los 8 años a representar al país en diferentes modalidades. Representar a la Argentina es costumbre, pero ahora lo tomo con más responsabilidad, ya que es algo mundial y no sudamericano".

Publicidad

"Estoy con ansias de subirme al octágono más grande del mundo, ya que me preparé toda la vida mentalmente para esta pelea. La noticia no me cayó nada mal. Ajustamos cosas sobre la presión y ritmo de pelea. El resto se está entrenando. Estoy lista para pelear con cualquier rival, eso no es problema para mí. Ya que entré a UFC, la idea es entrar con nombre y no solamente porque tengo todas las peleas ganadas por nocaut", añadió "Fiona".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ailín Pérez va por todo

A su vez, la argentina de UFC aportó: "Entrar con ruido. Yo voy a pelear en dos categorías: en 66 y en 61 kilos. En el ranking de 61 kilos hay muchas chicas, pero para que me toque pelear el título tengo que pasar por varias rivales. En la de 66 kilos no hay ranking, porque son muy pocas peleadoras. Haciendo un par de peleas puedo pedir pelea por el título, que es lo que hablé con mi mánager. Es una estrategia de desafiar ya a la campeona después de ganar y pedir pelea, a ver cuándo nos la dan".

"Es que eso va a pasar porque lo venimos trabajando. Antes de entrar a UFC me estaba mentalizando para pelear con las campeonas mundiales. No me va a parecer extraño ni de otro pozo que me digan que me van a dar una pelea contra Amanda. Lo voy a sentir como otro sueño cumplido. Más allá del resultado, será ver todo lo que soy capaz de hacer. Así lo veo yo. Me entreno siempre como que voy a pelear con un hombre, por decirlo así, o desafiando a las mejores del mundo. Yo me siento lista en cualquier momento y nunca le dije que no a ninguna rival. Sé lo que soy capaz de hacer", sentenció Ailín Pérez.