Carlos Jorquera es el Papá Noel Solidario del Hospital de Niños. Una tarea que lleva casi 35 años realizando. Esta es la acción solidaria que tiene que ver con la esperanza, la contención humana y acompañar física y espiritualmente en uno de los momentos más difíciles.

Su casa quedó inhabitable por el terremoto en enero de 2021, así que la familia acondicionó una habitación para vivir. A pesar de las dificultades, la tarea de devolver la ilusión a los más chicos y las familias siguen intactas. Cuando uno llega a la casa de este Papá Noel, el espíritu navideño lo invade. Árboles de Navidad, guirnaldas con duendecillos (que representan a sus nietos y mascotas) y hasta la heladera se convierte en un muñeco de nieve gigante.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La tarea de Carlos consiste en convertirse en Papá Noel y visitar a los chicos del Hospital de Niños el 24 de diciembre a la noche y el 25 a los chicos del Hospital Marcial Quiroga. Para hacerlo se prepara todo el año, recolecta juguetes y pañales, golosinas y libros, todo lo que sirva para mejorar aunque sea un poquito la estadía en un lugar en el que nadie quiere estar.

Pero no sólo es recolectar, también se prepara físicamente. Es que a su edad, el calor agobiante de diciembre puede hacerle mal. Sin embargo, nunca se quita el traje. También se deja la barba crecer. Desde marzo deja de recortarse para llegar a diciembre con el look perfecto. Si bien al principio usaba barbas postizas, cada vez que se caracterizaba tenía que usar entre cinco y seis recambios. “Al final decidí dejármela y hubo un tiempo en que estuve años con la barba, pero entre la edad y el calor a principio de año me la afeito”, comentó Carlos.

Sobre qué significa esta tradición el Papá Noel Solidario, explicó: “Más que una tradición, es una elección. En un momento quisimos tener una Navidad diferente y desde ahí todos los años la vivimos”.

Entonces Carlos y su familia parten cada Noche Buena con carros llenos de juguetes y golosinas que reparten entre los niños. Ese es sólo el principio, “también acompañamos rezando, muchas familias nos piden ese acompañamiento. Nosotros somos cristianos y acompañamos en la oración. Es muy lindo ver la felicidad y la ilusión en esos chiquitos, rezar por ellos y después saber que salieron y están sanitos”, cuenta el Papá Noel.

Publicidad

Una historia de perseverancia, ilusión y mantener la esperanza y el asombro en otro. Porque Carlos podría haber “colgado el traje”, teniendo en cuenta su edad, el calor, que ha pasado por operaciones, que su casa se derrumbó. Sin embargo, toda la familia ya se prepara para la próxima Navidad.

Así es la tarea y el día a día de esta familia solidaria. Que en caso de ganar el premio de $250.000 irá destinado al Hospital de Niños.

EL CERTAMEN

La de Carlos y su familia es una de las diez historias semifinalistas del premio Sanjuanino Solidario, una iniciativa que por sexto año consecutivo llevan adelante DIARIO HUARPE Y BROKER ANDINO para destacar a esas almas generosas que trabajan incansablemente por los demás. Este año, quien resulte ganador recibirá un incentivo económico a su causa de $250.000, y quienes lleguen a la final ganarán $50.000, también.

¿Cómo se seleccionaron las diez historias? Luego de un periodo de postulación, en el que cualquier sanjuanino pudo inscribir a su candidato, un comité se encargó de analizar cada uno de los 400 casos que llegaron la redacción de DIARIO HUARPE. Del total, las más inspiradoras fueron seleccionadas para su difusión, una etapa importante, ya que se da a conocer a través de los medios de comunicación la loable labor que llevan adelante estos valiosos sanjuaninos.

¿Cómo sigue el proceso? Finalizada la etapa de difusión de las diez historias, comenzará el periodo de votación en el que será el público, a través de la página de DIARIO HUARPE y WhatsApp, el que elegirá a los cuatro finalistas. La gran final, en donde se conocerá al ganador, se llevará a cabo el 16 de diciembre en vivo, a través del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol.