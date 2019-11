Llegan al país los hijos de Evo Morales procedentes de Lima, Perú

Los hijos del renunciado presidente de Bolivia Evo Morales llegarán esta tarde a las 15.47 a la Argentina procedentes de Lima adonde arribaron desde La Paz esta madrugada, para permanecer en nuestro país ante la crisis institucional que se vive la nación vecina.



Evaliz Morales Alvarado y Alvaro Morales Peredo viajaron desde La Paz a Lima en el vuelo de Latam 2401 durante la madrugada, y desde Lima viajan rumbo a Buenos Aires en un vuelo de la misma empresa, el 4M 7901 que tiene previsto su arribo a Ezeiza a las 15.47, según informaron a Télam fuentes aeroportuarias.



En tanto, fuentes de la Cancillería confirmaron a Télam que anoche los hijos de Evo Morales, luego de que fueran autorizados por gobierno boliviano, se acercaron a la embajada argentina en La Paz, Bolivia, donde fueron recibidos por el embajador Normando Álvarez García para consultar si no había inconvenientes para que viajarán a Buenos Aires.



Las fuentes indicaron que los hijos de Evo Morales no tienen ningún tipo de restricción para su arribo al país, ni está previsto tampoco operativo alguno especial y que ingresarán como lo hace cualquier pasajero que llega desde el exterior.



El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, señaló en su cuenta de Twitter que se les había dado a los hijos de Evo Morales todas las seguridades “para salir del país, por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Áñez”, y aclaró que cuidan “a la familia” porque “los hijos no responden por los crímenes de los padres”, y que “esta madrugada abordaron un avión de Latam”.