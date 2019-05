Llevan 24 años esperando su casa propia y decidieron reclamar

Dicen que los sueños están para cumplirse, pero a veces algunas cosas no salen como parece. Más de 120 familias llevan 24 años esperando por la concreción de su casa propia en el complejo Gran Libertador. Pasaron más de dos décadas y todavía ese anhelo por tener el techo propio está incumplido.

Este sábado, un grupo de vecinos decidieron armar una especie de cumpleaños que a manera de ironía sirva para demostrar su enojo por esta situación.

“Son muchos años y todas las expectativas que teníamos en su momento cuando nos casábamos con mi esposa no se cumplieron. Hoy mis hijos están grandes y todavía no tenemos nuestra casa”, señaló Alberto Rubiño. Además agregó que no abandonan la lucha y que confían que el gobierno actual de continuidad a la obra. “Este es un cumpleaños con sabor amargo”, resumió.