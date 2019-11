Llevan a Malvinas rosarios hechos en el Astillero Río Santiago con madera de la Fragata Libertad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Trabajadores del Astillero Río Santiago, de la ciudad de Ensenada, elaboraron rosarios con madera empleada en la construcción de la cubierta de la Fragata Libertad, y un ex combatiente de la Guerra de Malvinas, obrero del predio naval, viajó a las islas y los llevó consigo para que tocaran suelo insular argentino.



Se trató de una iniciativa impulsada por la Comisión Homenaje a los Héroes de Malvinas del Astillero Río Santiago, que encomendó la fabricación de los rosarios a los estudiantes de la Escuela Técnica de Astillero Río Santiago (Etars) con el fin que el trabajador Raúl Oroe, ex combatiente de Malvinas, los llevara en su viaje de regreso a las islas, donde visitó los lugares de combate y el Cementerio de Darwin, donde está la tumba de otro trabajador del astillero, caído en la guerra, Néstor Miguel González.



Raúl Corzo, director de la Escuela Técnica, explicó a Telam que "el astillero es muy malvinero, aquí se construyeron el buque para transporte y desembarco de tropa ARA Cabo San Antonio y el destructor Santísima Trinidad, que participaron en Malvinas; y cuatro egresados de esta escuela, con 18 años, fueron movilizados a Malvinas". Y continuó: "Por eso cuando llevamos la idea a los estudiantes del Etars enseguida se entusiasmaron".



Walter Carrizo, carpintero del astillero e instructor de la Etars, contó que "en la elaboración de los rosarios se usaron recortes de una madera que se llama Teca de la India y que se usó para construir la cubierta de la Fragata Libertad, una madera que no se pudre".



"Antes de ir a Malvinas los rosarios fueron bendecidos por el padre Carlos Gómez, y por un pastor que trabaja en el astillero", detalló Carrizo.



Oroe combatió en la Guerra de Malvinas y pudo volver la semana pasada a las islas en un viaje solventado por el municipio de Brandsen, su ciudad de origen.