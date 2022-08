¡Lo aniquiló! La brutal y viral patada a la cabeza con la que ganó Marlon Vera en UFC

El sábado por la noche, en el UFC Fight Night, el ecuatoriano Marlon Vera se llevó todos los aplausos. El mencionado Terminó con las ilusiones de Dominick Cruz en el cuarto round de la batalla estelar, en el evento que se realizó en San Diego. Conectó una brutal patada en la cabeza de su rival, dejándolo dormido boca abajo en la lona. Fue su cuarta victoria al hilo y ahora el Peso Gallo número 7 quiere ir por el título. Tras la victoria, habló con MMA Fighting y no se guardó nada.

Al comienzo, Vera informó: “Honestamente, mi equipo y yo, realmente pensamos que la forma en que pelea es de muy bajo nivel. No hay base, no hay una buena postura, todo ese movimiento de lado a lado, nos dijimos unos a otros: 'Tenemos que patearle el trasero a este tipo'. Pero al decir eso, te pones mucha presión. Simplemente creo que su estilo no es el mejor estilo para MMA. Tal vez para el boxeo pueda funcionar mejor, pero para las artes marciales mixtas tienes demasiadas armas en marcha".

Publicidad

"Lo que hace bien, mezcla derribos con ese movimiento. Ahí es cuando tiene éxito. Pero pensé, va a ser difícil para él derribarme, así que teníamos bastante confianza, pero sabíamos que esta pelea no era fácil. Sólo estaba siendo paciente, me estaba tomando mi tiempo. Lo derribé en el primer asalto, y cuando lo derribé no me volví loco. No traté de perseguir el final, nunca persigo el final. No tengo ningún problema pararme frente a ti y encontrar esas aberturas", destacó Marlon luego.

Tremendo KO de Marlon Vera

A su vez, "Chito" también indicó: “Viene en muy buena forma. Cuando estás en forma, puedes volver a levantarte y él puede moverse bastante bien. Entonces, cuando lo derribé por primera vez en el primer asalto, lo primero que me vino a la mente fue lo que sucedió en la pelea Cruz vs. Pedro Munhoz. Munhoz apresuró el final y luego dejó todo en la primera ronda, así que me dije a mí mismo: 'Tengo jodidas cuatro rondas más para romper a este tipo, así que no te vuelvas loco'".

"Esta cosa (señala la cabeza) es una hija de put*, así que dije: 'Sólo mantente enfocado y lo atraparás'. Presto atención a cada uno de los UFC, de arriba a abajo. No importa quién esté peleando, no importa quién sea la primera o la última pelea de la noche, estoy mirando. Me gusta mirar. Esa es la razón por la que me encanta hacer comentarios, porque estoy viendo en vivo. Puedo recoger la energía de la pelea, puedo ver lo que está pasando allí. Definitivamente voy a prestar atención y veré a quién le dan a Sterling a continuación”, sentenció Marlon Vera.