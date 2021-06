Lo que dijeron a nivel nacional sobre la suspensión de las elecciones en la UNSJ

Luego de que se suspendieran las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por decisión de la Justicia Federal -y tras la presentación de la docente jubilada y concejera superior Mónica Morvillo- hubo repercusión a nivel nacional. El Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, declaró en una entrevista radial que: “Es de una gravedad institucional muy grande suspender unas elecciones que ya estaban programadas”.

Morvillo entendió que había muchos docentes y postulados que no tenían derecho a participar de estos comicios por ostentar el carácter de interinos o haber regularizado su situación, pero sin concursar por esos cargos. Por eso su observación en la Justicia. Finalmente la Cámara Federal de Mendoza en la Sala A decidió hacerle lugar a su pedido, logrando suspender los comicios a las pocas horas del inicio y estirando el periodo de un año sin renovación de autoridades en la Casa de Altos Estudios.

Tecchi dijo que luego de haber compartido con los rectores y las rectoras del CIN la información de lo acontecido en la UNSJ respecto a la suspensión de sus elecciones, se sintieron preocupados. “Realmente entendemos que es de gravedad institucional suspenderlas; pero, por contrapartida, no entendemos cuál hubiera sido la gravedad de seguir con el proceso, habida cuenta que la Universidad Nacional de San Juan tiene su Estatuto aprobado de acuerdo a las normas; tiene un reglamento electoral aprobado prácticamente casi por unanimidad por las autoridades que lo tienen que aprobar, el cual amplía derechos, no que los restringe. Así es que no entendemos ni seguramente hay una adecuada interpretación de la Ley de Educación Superior, de la cual no solo hay que interpretar la letra sino también el espíritu”.

Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Foto Télam.

Posteriormente, el también rector de la Universidad Nacional de Jujuy señaló que, en la Ley Nacional de Educación Superior, “en los casos en que no se pueden seguir los concursos docentes, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones que hacen imposible tener a todo el plantel docente absolutamente concursado, existen otros mecanismos que usan las universidades para, en forma equivalente, otorgar regularidad a los docentes. Uno entiende que, con unas elecciones convocadas, con candidaturas ya escritas, lo que debía hacerse es seguir el proceso (eleccionario) y en todo caso si hubiera algo para tratar en el futuro, que se trate en el futuro. Ahora lo importante es que se realicen las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan porque no se está transgrediendo algo que vaya a impedir el normal funcionamiento de la universidad. Todo lo contrario, se está cumpliendo con un paso institucional indispensable”.

Sobre un posible pronunciamiento del CIN respecto de la situación de la UNSJ, Rodolfo Tecchi adelantó que seguramente sí lo habrá. “Vamos a tener una reunión del Comité Ejecutivo como del Plenario y seguramente vamos a tratar el tema porque esas no son decisiones que afecten solamente a la Universidad Nacional de San Juan, sino a todo el sistema. Las universidades tenemos formas de resolver nuestra vida institucional y, en este caso, personalmente, yo no observo que se haya transgredido ninguna norma. La Universidad Nacional de San Juan ha convocado a unas elecciones en tiempo y forma y con un formato habitual en las universidades públicas de la Argentina”, apuntó el Presidente del CIN.