Lo que se debe saber si la crisis energética llega a Estados Unidos

Las noticias sobre Europa de los últimos meses han estado protagonizadas por la crisis económica. Las razones de esta crisis son varias, entre ellas la invasión rusa de Ucrania y las malas decisiones gubernamentales y aunque hasta el momento no ha afectado tanto a Estados Unidos, hay quienes advierten que esta no tardará en llegar.

La crisis del costo de vida

Son varios los factores que causan la inflación cada año, y el principal en la actualidad son las sanciones impuestas a Rusia como consecuencia de la guerra en Ucrania, ya que muchos países de todo el mundo se niegan a comprar gas ruso y prefieren utilizar alternativas más costosas, todo esto sumado a las interrupciones en el suministro debidas a la pandemia de COVID.

Como la guerra de Ucrania tiene consecuencias directas en Europa, este continente ha sido el más afectado por la crisis del costo de vida. Sin embargo, esta parece estar llegando también a Estados Unidos.

¿Qué ocurre en Estados Unidos?

La falta de gas ruso y otros acontecimientos, como la explosión del sistema de gasoductos Nord Stream, han causado un efecto dominó en Estados Unidos. El país terminó el verano con un almacenamiento de gas muy por debajo de los niveles promedio, lo que significa que necesitará comprar más durante el invierno.

No obstante, en el mundo hay cada vez menos para comprar. Esto supondrá un encarecimiento de los precios de la energía en todo el país, que provocará un aumento del costo de vida, afectando potencialmente a diversos sectores, como el de los viajes o el hotelero, y aunque el dólar se mantiene fuerte en comparación con el euro y la libra esterlina, esto podría avivar una recesión más amplia en 2023.

¿Por qué es un problema ahora?

En parte, la crisis económica es más evidente ahora porque existen muchas más formas de gastar dinero que en el pasado. Hace un siglo, la gran mayoría de personas gastaban únicamente lo que ganaban.

Hoy en día, es muy fácil comprar cosas innecesarias como computadoras o dispositivos móviles con solo unos cuantos clics y una tarjeta de crédito, y es que comprar cosas a crédito es bastante común en Estados Unidos; además, actualmente es posible incluso solicitar créditos desde el teléfono. Aunque los bancos suelen realizar complejas comprobaciones de crédito y no ofrecen tarjetas a personas con un mal historial crediticio, es tremendamente fácil solicitar préstamos en aplicaciones como Klarna.

Klarna es una aplicación del tipo “compre ahora y pague después” con la que muchas personas han tenido problemas, ya que se han endeudado por haber gastado dinero que no tenían y que posiblemente no iban a ganar nunca. La empresa ha sido criticada recientemente por ofrecer un esquema de “coma ahora y pague después” al asociarse con Deliveroo.

Cuando se recurre al crédito, a menudo las personas terminan en una situación financiera aún peor que en la que se encontraban. Y como si fuera poco, incluso se puede apostar con el teléfono. Aunque muchos de los mejores casinos para móvil tienen un límite en el número de depósitos que se pueden hacer, estos suelen ser de cientos de dólares.

¿Cuál es la solución a la crisis energética?

No es fácil hallar una única solución a un problema global. Es probable que las sanciones a Rusia se mantengan durante mucho tiempo, lo que significa que el mundo deberá recurrir a otras fuentes de energía. Uno de los principales problemas es que la gente, en general, utiliza demasiada electricidad.

Muchas personas no se preocupan de, por ejemplo, apagar las luces cada vez que salen de una habitación o de apagar el televisor cuando no está en uso. De hecho, la mayoría de la gente no tiene ni idea de la cantidad de energía que consume y es necesario hacer un mayor esfuerzo para incitar a los ciudadanos a reducir su gasto.

Quizás esta crisis energética pueda ser el acontecimiento que acelere finalmente la “revolución verde” y anime a la gente a utilizar fuentes de energía más sostenibles, como los parques eólicos y la energía solar. Estas fuentes de energía son totalmente sostenibles y, aunque su instalación es costosa, a la larga resultan mucho más económicas.

Algunos países cuentan con sus propias fuentes de gas, mientras que otros están recurriendo a diferentes proveedores; Arabia Saudita ha sido durante mucho tiempo un gran proveedor, aunque el enfrentamiento actual del presidente Biden con la nación de Oriente Medio podría afectar a esta situación.

En cuanto al costo de vida, los gobiernos de todo el mundo han presentado planes para hacer frente a la pobreza, aunque muchos han sido criticados por no hacer lo suficiente o por beneficiar únicamente a los más ricos.

La crisis energética no es un problema que vaya a resolverse de la noche a la mañana, pues es el efecto acumulativo de muchos problemas en los últimos años, y la mayoría de los expertos coinciden en que la mejor manera de afrontarla es un cambio a largo plazo hacia otros tipos de energía.