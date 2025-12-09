El Lollapalooza Argentina 2026 se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, reuniendo a artistas de renombre como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Doechii, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Además del festival principal, se anunciaron una serie de sideshows, conciertos íntimos con artistas destacados que se realizarán entre el 11 y el 17 de marzo, ofreciendo una experiencia más cercana y exclusiva para los fans.

Fechas y artistas de los sideshows:

Miércoles 11 de marzo: DJO en el Teatro Vorterix.

Jueves 12 de marzo: Royel Otis en Niceto Club y TV Girl en el Teatro Vorterix.

Lunes 16 de marzo: Ruel en el Teatro Vorterix y Men I Trust en Niceto Club.

Martes 17 de marzo: Blood Orange en el Teatro Vorterix, cerrando con un recital íntimo que promete mostrar su R&B experimental e indie en un formato único.

Estos shows permitirán disfrutar de setlists extendidas y un ambiente más cercano con los artistas, destacando especialmente la presentación de Blood Orange, que promete una noche muy solicitada por su estilo único.

Respecto a la adquisición de entradas para los sideshows, todas se podrán comprar exclusivamente a través de allaccess.com.ar. La preventa para miembros Lolla Fam comenzará el 10 de diciembre a las 10:00, mientras que a partir de las 13:00 del mismo día se abrirá una preventa especial para clientes Santander American Express, con la ventaja de abonar en 6 cuotas sin interés.

Finalmente, la venta general con todos los medios de pago arrancará el 11 de diciembre a las 13:00 horas, dando así la oportunidad a todos los seguidores de asegurar su lugar en estos exclusivos conciertos previos al festival principal.