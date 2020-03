Los 4 casos sospechosos "siguen bien" y los resultados estarán "después del fin de semana largo"

La titular del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré, dijo esta mañana que los 4 pacientes sospechosos de coronavirus "están estables, en buen estado general de salud" y que los resultados de los test se conocerán recién después del fin de semana largo.

"Esas muestras salieron anoche y esperamos para la semana que viene aproximadamente miércoles y jueves tener los resultados considerando que lunes y martes es feriado", dijo.

Jofré explicó que "en el Instituto Malbrán tendrán guardias pero atenderán con urgencia a las provincias que envíen muestras y tengan virus circulante".

"El jefe de Bioquímica del Instituto Malbrán habló con el doctor Matías Espejo esta mañana y dispuso un sistema de traslado rápido para que lleguen las muestras", comentó.

La funcionaria anunció que dentro de 45 días llegará a San Juan el equipamiento para conformar el laboratorio y luego se harán los test. "El personal médico del Hospital Rawson, Marcial Quiroga y del Centro de Adiestramiento René Favaloro ya se está capacitando", dijo.

Sobre la falta de barbijos que denunció el personal policial en la frontera, Jofré declaró: "Esto es dinámico, ahora estamos en una etapa de contención, no se ha notificado o certificado desde nivel nacional que haya circulación viral. La recomendación es no usar barbijo en esta instancia, porque puede ser contradictorio, no se usa bien muchas, veces, se humedece, tiene un tiempo de vida útil. No tenemos todavía, excepto para el área de Salud, distribución de los barbijos".

Por otra parte aprovechó para respaldar la cuarentena total anunciada anoche por el presidente Alberto Fernández. "Es una medida preventiva muy importante, todos tenemos que tener conciencia y acatarla. Con un caso confirmado de coronavirus esa persona contagia a 3. En caso de mitigación, que es cuando llegue el virus a San Juan, se deberán tomar otras medidas", cerró.