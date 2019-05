Los acusados de asesinar a Yamila Pérez y Leila Rodríguez irán a juicio

A casi un año del asesinato de Yamila Pérez y de Leila Rodríguez, los principales sospechosos irán a juicio oral y público. El fiscal de Instrucción Nº3, Carlos Rodríguez, confirmó el dato a DIARIO HUARPE.

“Hice el pedido de elevación a juicio de los casos, el cual ingresó al juzgado, una vez ahí el juez notificó a los defensores y de ahí los mandó a la Cámara Penal para sorteo. Los procesos de investigación se cerraron porque ya no hay más pruebas por recolectar”, dijo el fiscal Rodríguez.

Desde el Ministerio Público Fiscal que la medida no fue apelada por los abogados de los acusados, por lo que ahora resta sortear la sala de juzgamiento. Actualmente la Cámara Penal está compuesta por tres salas.

Policía en la zona donde hallaron el cuerpo de Yamila.

El sospechoso de matar y descuartizar a Yamila Pérez es Evaristo Molina (69). El jubilado confesó ante el juez que era cliente de la joven trabajadora sexual y que la mató por miedo a que su mujer lo echara de la casa por segunda vez.

“Yo le comenté a mi señora que yo había matado a Yamila Pérez, porque ya me sacaron una vez de mi casa y no quería que me saque para siempre... la chica no quería salir del auto... que le iba a decir a mi esposa que andaba con ella", confesó el hombre ante el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción y el fiscal Carlos Rodríguez.

Evaristo Molina confesó que mató a Yamila por miedo a que su mujer lo echara de la casa (Foto Canal 13 San Juan Tv).

El 16 de junio de 2018 el hombre y la joven se habían juntado en su auto. Esa noche la mujer le había pedido dinero para no decirle a su esposa. Por tal motivo Evaristo reaccionó de la peor forma, según el expediente de la investigación.

Yamila Pérez apareció muerta en un descampado en El Mogote en Chimbas al día siguiente. Tenía 8 puñaladas, los brazos desmembrados y la cara cortada.

El cuerpo de Leila fue encontrado en un callejón a pocos metros de su casa en Ullum.

El sospechoso de matar a Leila Rodríguez es su expareja y padre de su hija Esteban Pacheco (25). El joven se abstuvo de declarar pero las pruebas recolectadas por el juez Guillermo Adárvez lo llevaron a ser procesado por homicidio. Los investigadores hallaron mensajes del teléfono móvil de la víctima y del acusado que dieron indicios de que pactaron un encuentro. Además en las uñas de Leila, que intentó defenderse, los peritos encontraron restos de piel de Pacheco.

Esteban Pacheco, acusado de matar a su expareja Leila.

La joven madre fue hallada en un descampado en Ullum con puntazos en su cuerpo el 27 de junio de 2018. Su cuerpo estaba debajo de un árbol, apenas tapado con unas ramas y un pedazo de frazada vieja.

Los hombres llegarán al banquillo de los acusados bajo el delito de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, según fuentes judiciales.