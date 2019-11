Los adornos navideños llegan con más de 50% de aumento

A poco más de un mes del inicio de los festejos de Navidad, los comercios locales ya han comenzado a exhibir los adornos relacionados con la fecha festiva. Los consultados explicaron que los adornos vienen con una suba superior al 50% promedio y aclararon que esperan que las ventas se reactiven cuando falten pocos días para la festividad.

Los comerciantes consultados confirmaron que ya recibieron en sus negocios gran variedad de adornos y novedades relacionadas con la Navidad, Los Reyes Mayos y Papá Noel que son, en definitiva los elementos que caracterizan el destejo de fin de año.

En relación con el precio de estos productos, el comerciante Víctor Álvarez explicó que los productos llegaron con un 50% de aumento y, en algunos casos más. "Este incremento se nota principalmente con los productos importados que vienen a precio dólar, en tanto que los productos que son de industria nacional tienen un precio un poco más bajo", aseguró Álvarez.

Esto implica que, por ejemplo las esferas con las que se decora el árbol puedan encontrarse a diferentes precios, pero con una calidad bastante similar. Es que las nacionales son un poco más económicas, en tanto que las importadas llegan con un precio considerablemente mayor. Sobre el aumento de los elementos importados, Álvarez explicó que hay grandes importadores que cobran sus productos en dólar billete y que ha notado que muchos han resignado parte de sus ganancias en pos de mantener el nivel de venta.

"Encontré productos que el año pasado me cobraron a más de dos dólares y este año me los vendieron a un precio menos do dos dólares. De esta forma se garantiza la venta aún a costo de tener que ganar un poco menos", opinó el comerciante.

En cuanto a los precios de los productos navideños se puede encontrar gran variedad de precios dependiendo del material y diseño del adorno en cuestión. Así se pueden encontrar árboles de navidad de plástico verde, con un 1,20 metros a un precio de $200, los de plástico de otros lo de diferentes colores cuestan $300 los más económicos. También están los árboles más caros que se parecen a los americanos y pueden llegar a costar más de $8.000.

Una de las novedades son las luces led que sirven vienen en guirnaldas y en unas especies de varillas que se pueden tensar y se utilizan para decorar diferentes partes de la casa o las puertas. El precio promedio de estas luces es menor a los $300, cubren una pequeña extensión, por eso más de unos de los compradores necesitará llevarse dos o más de estos elementos.

En relación a las expectativas del sector por el nivel de ventas que esperan, los consultados explicaron que, a diferencia de otros años aún no reciben a clientes interesados en productos navideños, aún a pesar de que ya muchos comercios comenzaron a ornamentar sus vidrieras. Esperan que el fuerte de ventas de adornos y ornamentación se dé en los días previos al 8 de diciembre, fecha en la que la tradición indica que se debe armar el arbolito.