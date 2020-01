Los analistas del mercado financiero estimaron una inflación del 4,1% para diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La inflación minorista de diciembre se ubicaría en 4,1% mensual y finalizaría con un acumulado de 54,3% para 2019 y con una perspectiva a la baja para el 2020 según los analistas del mercado financiero relevados por el el Banco Central.



El resultado estimado de diciembre se ubica levemente por debajo del 4,3% registrado en noviembre.



En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dado a conocer hoy, los analistas estimaron también que la inflación estará en torno al 3,8% mensual en enero, con una tendencia descendente hasta alcanzar 2,8% mensual en junio.



Para todo este año, esperan una suba de precios del 42,2%.



El informe publicado reunió los resultados del relevamiento realizado entre los días 26 y 30 de diciembre de 2019.



El informe publicado hoy fue el primero difundido bajo la presidencia de Miguel Ángel Pesce al frente del Banco Central.



Se contemplaron los pronósticos de 40 participantes (seis menos que en la anterior ocasión), entre los cuales se cuentan 24 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras de Argentina y dos analistas extranjeros.



En cuanto a la tasa de interés de LELIQ, el promedio mensual de enero la ubica en el 52,75% por debajo del 61,37% promedio registrado durante diciembre, y el 55% de cierre del año.



Los analistas prevén "un sendero continuo de reducción hasta alcanzar 37% promedio mensual en diciembre de 2020".



En cuanto al tipo de cambio, los analistas esperan que el dólar mayorista ronde los $ 61,7 en enero para subir a $ 63,1 en febrero y $ 64,8 en marzo, hasta alcanzar los $ 80,5 por dólar en diciembre.



En el anterior REM, hecho en base a los datos relevados a comienzos de diciembre, los analistas estimaron que el Producto Bruto Interno había caído el 2,8% durante el 2019.



Ahora, estiman que este año el PBI tendrá una retracción del 1,6%, apenas 0,1 puntos porcentuales menos que lo estimado previamente, y un "rebote" del 1,3% para el 2021.



Además, los participantes del REM esperan un déficit fiscal primario para 2020 de un billón 647.000 millones de pesos, lo que marcó una baja de 35.300 millones respecto del anterior relevamiento. El primer pronóstico para 2021 sugiere que el déficit continuaría acotándose hasta 91.600 millones de pesos.



El propio Pesce aseguró a mediados de diciembre que no será fácil reducir la inflación porque en el país "no sobran dólares", pero admite que tiene buenas expectativas para 2020.



"No es que la inflación va a bajar verticalmente el año que viene. Aunque soy optimista y espero que las cifras del año que viene sean mucho más bajas que las de este", dijo el funcionario en declaraciones al diario Perfil.



Consideró que "la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario y no toda expansión monetaria genera inflación. Depende de las condiciones en las cuales se encuentra el mercado. Esto es así".



"La demanda monetaria que tendremos en 2020 permite determinada expansión sin un efecto de aceleración inflacionaria", y además, "con una inflación mucho más moderada que la de este año (2019) va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos", aseguró Pesce.