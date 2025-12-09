La Subcomisaría de Los Berros, en el departamento Sarmiento, quedó oficialmente renovada tras una serie de obras que modernizaron por completo sus instalaciones. La dependencia, que lleva el nombre del Oficial Inspector José Ángel Soria, fue inaugurada nuevamente en una actividad encabezada por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado.

La remodelación permitió mejorar las condiciones laborales de los 30 efectivos que cumplen funciones en el lugar y optimizar la atención a los vecinos de la zona. Entre los trabajos realizados se destacan la refacción total de los sanitarios, la renovación de la cocina-comedor, ahora equipada con nuevo mobiliario y aire acondicionado, y la pintura integral del edificio. La empresa Caleras San Juan colaboró en el reacondicionamiento general.

Durante el acto, Delgado señaló que “tener lugares en condiciones fortalece al policía con un espacio digno para su labor” y destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad. Por su parte, la subjefa de Policía, Cintia Álamo, remarcó la importancia de contar con infraestructura adecuada en zonas alejadas de la ciudad.

El jefe de la Subcomisaría, Juan José González, valoró el impacto de la obra y afirmó que las mejoras “materializan un trabajo que se llevó adelante durante todo el año y que dignifica la tarea diaria”.

La puesta en valor del edificio refuerza la presencia del Estado en Sarmiento y apunta a brindar un servicio policial más cercano, eficiente y con mejores recursos para la prevención y atención comunitaria.

Del acto participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Plana Mayor y efectivos policiales, junto a la subjefa de Policía, Cintia Álamo, y la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro.