La intervención nacional del Partido Justicialista de Jujuy, no es ninguna novedad, pero sí está en estos días surtiendo sus efectos. La mesa interventora, resolvió la suspensión provisoria de la afiliación de la senadora nacional (Bloque Convicción Federal) Carolina Moisés, acusada de “grave inconducta partidaria” por votar a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases y del proyecto de Presupuesto 2026 que impuso Javier Milei en el Congreso Nacional.

En medio de una interna justicialista que se agudizó, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fundaron la decisión de suspender tanto a Moisés, al igual que a Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, por el hecho de que participaron en listas de otros partidos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre o en las provinciales del mes de mayo.

La medida alcanzó a más de 300 afiliados por conductas consideradas incompatibles con la pertenencia partidaria, según difundió la agencia Noticias Argentinas.

En el caso de Moisés, el cargo que se le imputa consiste en haber “promovido activamente y consignado su propia imagen o fotografía en la boleta electoral de la lista denominada Frente Somos Más Lista N°508, fuerza política ajena y electoralmente enfrentada al Partido Justicialista Distrito Jujuy, compitiendo directamente contra éste sin contar con autorización alguna de los órganos partidarios competentes”.

También la cuestionan por haber votado a favor del RIGI en la Ley Bases y del Presupuesto 2026 que se trató en diciembre pasado “vulnerando gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo”.

La Resolución Nº 2/2026 de la intervención del PJ Jujuy dispuso además la suspensión del acto eleccionario para la renovación de autoridades previsto para el próximo 15 de febrero -que enfrentaba a las listas de Moisés y la ex diputada camporista Leila Chaher- y su postergación para el 24 de abril de 2026.

Fractura expuesta

En este contexto, lo ocurrido en Jujuy pone en el tablero las diferencias de fondo en el panperonismo nacional. Moisés se reunió este jueves en CABA con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) quienes a su vez están en plena negociación con el gobierno nacional para determinar si respaldarán con sus legisladores en el Congreso el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares.

“La defensa del federalismo y de los intereses de nuestras provincias son el mandato que me dieron los jujeños. Junto con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo trabajamos en una agenda para sacar adelante nuestro norte argentino”, posteó la senadora.

Pero la nota la dio el gobernador salteño Sáenz, con un posteo en X muy duro contra CFK. “Humildemente le pido que les dé libertad a los partidos provinciales y se corra de una vez por todas. No los use como una PyME familiar. Mientras la estrategia de San José 1111 llevó al peronismo jujeño a perder su única diputación nacional, Carolina Moisés ocupa su banca después de haberle ganado una PASO a la lista del kirchnerismo y Grabois” planteó entre otras consideraciones.

“Lo mismo pasó en la mayoría de las provincias del interior, donde las estrategias impulsadas por Cristina fracasaron estrepitosamente, eligiendo a dedo (a los candidatos)… basta de imposiciones, sanciones e intervenciones. Dé un paso al costado. Renovar no es reciclar con los mismos de siempre. Al que habría que intervenir es al PJ nacional, y que asuma alguien que garantice participación, elecciones y justicia”, pidió Sáenz.

“Mi solidaridad con Carolina Moisés y con todos los compañeros sancionados en Jujuy” cerró el mandatario salteño, de diálogo fluido con el gobierno nacional.

En las elecciones de octubre pasado, CFK respaldó en Salta al ex gobernador Juan Manuel Urtubey como candidato a senador nacional, que salió tercero y no pudo alcanzar una banca. Allí ganó La Libertad Avanza, que alcanzó dos escaños, (para María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita), mientras que el oficialismo de Sáenz, con Primero los salteños, obtuvo la banca restante, para Flavia Royón.

Las razones de estas internas son varias y de fondo. Pero algunas de ellas, acaso claves, gira en torno a la relación del panperonismo con el gobierno de Milei -¿opositores “amigables”, aliados, negociadores u opositores frontales?- federalismo y políticas nacionales, y la renovación de los liderazgos en el peronismo.

Por ahora, las primeras consecuencias de la interna parecen encaminadas a reflejarse en el Congreso, ya que Moisés podría dejar el interbloque Justicialista que lidera José Mayans, con el riesgo que arrastre consigo a otros legisladores del bloque Convicción Federal. Está previsto que la semana que viene Moisés mantenga una reunión con sus compañeros de bloque, para definir los pasos a seguir.