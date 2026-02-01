El efecto causado por las intensa tormenta durante la tarde y noche del sábado había generado problemas para poder transitar en rutas y caminos nacionales y provinciales. A última hora, el reporte de Vialidad Nacional, dio cuenta de la situación de algunas zonas afectadas tras las lluvias y crecientes.

Aunque en líneas generales, la mayoría de los caminos han recuperado de a poco la normalidad para transitar, todavía quedan tramos y sectores que debe esperarse a que baje el agua acumulada y material de arrastre disperso en los trazados.

Varios vehículos tuvieron que esperar a que el agua baje de caudal para poder circular.

No obstante, el organismo recomendó transitar con precaución, porque las condiciones climáticas pueden cambiar en pocos minutos.

En Ruta 40, el tramo de San Juan Capital a Jáchal, está transitable con precaución. En algunos sectores persisten lloviznas y hay algunos badenes con arrastre. En el tramo de Huaco al límite con La Rioja, está transitable con precaución. Se detectan badenes con arrastre entre los kilómetros 3.678 y 3.710. Operarios de Vialidad estuvo trabajando para el despeje de badenes, pese a que la lluvia retomara su intensidad por la tarde. En el tramo que une San Juan y Mendoza, está transitable con precaución.

En Ruta 150, el tramo que une a Jáchal, Huaco, Ischigualasto y Valle Fértil, está transitable, sin lluvias por el momento. En el tramo que une Jáchal con Rodeo, está transitable con precaución.

Ruta 20, tramo San Juan Caucete, está transitable con llovizna en algunos sectores y en el tramo que une Caucete y San Luis, está transitable.

Ruta Nacional 149, en Calingasta, está transitable y en la zona de Iglesia con precaución.

Ruta 153, que comprende la zona de Sarmiento, está transitable con máxima precaución, con lluvias aisladas en varios sectores. Sin embargo, se registran bajadas de crecientes y sectores anegados, en especial, en la zona de Los Berros y Pedernal, los sectores más comprometidos. También se detectó agua sobre calzada, arrastre de material (sedimentos y piedras), badenes activos, reducción de visibilidad y riesgo de erosiones y socavones en banquinas y bordes.

Sin embargo, la Ruta 141, que une Caucete, Marayes y Chepes, tiene un corte de tránsito preventivo en ambos sentidos, por badenes con arrastre y zonas inundadas. Gendarmería Nacional realiza recorridas preventivas que continuarán durante toda la noche y el día de mañana. Vialidad Nacional mantiene un operativo reforzado con instalación de campamentos y centro de operaciones.

Operativo permanente de Vialidad Nacional en conjunto con Gendarmería Nacional.

El campamento principal, en Marayes, dispone de un centro de operaciones con maquinaria vial, personal de señalamiento, seguridad vial, maquinistas, técnicos e ingenieros. El campamento sobre ruta, a unos 3 kilometros de Marayes, está el puesto compartido con presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, informando y brindando prevención a los conductores.

Recomendaciones

Se recomienda no circular de noche, especialmente por Ruta 141. El peligro es alto y latente: ante lluvias y crecientes, el agua puede subir a la calzada, arrastrar vehículos y personas, y también socavar terraplenes provocando daños severos o derrumbes.

No es seguro permanecer detenido sobre calzada esperando que baje la creciente. Y tampoco se debe cruzar badenes con agua.

En caso de tener que circular, hay que reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, circular con luces bajas encendidas, no realizar maniobras bruscas ni adelantamientos riesgosos, respetar señalización e indicaciones del personal y fuerzas de seguridad, no detenerse en banquinas inestables o zonas anegadas. El peligro de la creciente es que puede subir repentinamente y arrastrar vehículos, además de provocar erosiones y daños ocultos bajo el agua.