Las intensas lluvias que afectaron la zona centro de la provincia, produjeron graves inconvenientes en las zonas periféricas en los departamentos alejados.

Mientras las crecientes de los ríos se incrementaban y generaban cortes en las rutas, en barrios y villas aledañas quedaron cubiertas de agua.

En un operativo de emergencia, una cuadrilla de bomberos de Pocito, acudieron al auxilio de una familia en Villa Funes (Mendoza entre Calle 13 y Calle 14).

Las viviendas de los vecinos quedaron prácticamente aisladas, puesto que los canales y cunetas –que estaban tapadas con basura- no drenaron el agua de lluvia lo suficiente. Por tal motivo, los efectivos tuvieron que hacer tareas de drenaje con una bomba para neutralizar el inconveniente.

No obstante, las precipitaciones continuaron de forma intermitente, por lo que dificultó aún más la labor de la cuadrilla para asistir todos los casos del lugar.

En otro orden, la tormenta dejó varias ramas de árboles en el suelo. En consecuencia, otras dotaciones tuvieron que despejar las rutas y caminos, tarea que les demandó varias horas.

De acuerdo al alerta meteorológico el aviso a corto plazo del alerta naranja se extendió hacia el domingo. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional informó que el área central de la provincia estará afectada por las tormentas fuertes y severas, con caída granizo, actividad de tormentas eléctricas y ráfagas que pueden superar los 90 km por hora con abundante precipitación. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Este aviso se extenderá hasta la mañana del domingo.