Ante la emergencia que hay en la Ruta Nacional 141 por las crecientes que desbordaron la zona de calzada, Vialidad Nacional informó que durante la noche, se registró un incidente vial de extrema gravedad cerca de la zona de Marayes.

Un conductor particular intentó cruzar con su vehículo por una bajada de creciente con fuerte correntada y fue arrastrado por el agua, terminando impactado contra un alambrado.

El ocupante -todavía no se dio a conocer su identidad- logró salir ileso, afortunadamente, pero minutos después, arribó personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba patrullando la zona, para brindar asistencia y colaborar con la prevención en el sector.

Por otro lado, reportó otro aviso que el tramo de Talacasto y Villicum, por ruta 40 hay lluvias y bajadas de crecientes. Otros vehículos intentan atravesar sectores comprometidos.

La evaluación en curso por parte de Vialidad Nacional (presente en el lugar) y Gendarmería Nacional (con patrullaje permanente y supervisión de autoridades) reitera la recomendación principal de no cruzar badenes con agua y con arrastre.

Hacerlo puede derivar en graves consecuencias y poner en riesgo vidas humanas.