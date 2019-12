Los bomberos de la Ciudad aconsejan revisar la instalación eléctrica para evitar incendios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

No usar "zapatillas" conectadas a la instalación eléctrica de forma permanente y revisar las luces navideñas antes de prenderlas son algunos de los consejos prácticos que brindó hoy el Consejo de Bomberos porteño por la llegada de las Fiestas.



"En esta época del año, muchos incendios o accidentes tienen su origen en la sobrecarga de la línea eléctrica, recalentamiento de los extensores múltiples o 'zapatillas' y el mal uso de la pirotecnia", explicaron los bomberos en un comunicado, en el que precisaron que en las Fiestas el consumo de energía eléctrica aumenta debido a las altas temperaturas.



"Los siniestros causados por la electricidad representan un porcentaje muy alto de todos los incendios que se desarrollan en viviendas del territorio porteño", indicaron.



El Ingeniero Guillermo Eduardo Larroque de la Oficina de Siniestros de la Compañía Técnico Pericial del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad señaló que "en general, las sobrecargas eléctricas son las originarias de incendios porque producen calentamientos en algún punto de la instalación. Esa situación después deriva en un foco ígneo que luego se agranda y termina siendo un incendio".



Por eso, recomendaron que al irse de vacaciones por un tiempo prolongado se debe desconectar el suministro eléctrico para evitar posibles incendios por cortocircuitos.



"Evita los tirones del cable para desenchufar cualquier artefacto eléctrico. La forma adecuada es hacerlo desde la ficha y no desde el cable. Con esta simple maniobra evitarás que se produzca un desgarro en los cables que podrían dar origen a un cortocircuito", aconsejaron los Bomberos poteños.



El comunicado señaló que si alguno de los electrodomésticos conectados en el hogar sufre fallas, se produce una explosión o sentís olor "a cable quemado", hay que interrumpir el suministro de energía eléctrica.



Además, solicitó que no se utilicen "zapatillas" conectadas a la instalación eléctrica de forma permanente, sino de manera ocasional.



Para evitar cortocircuitos producidos por recalentamientos en las luces que adornan los arbolitos de Navidad, recomendaron revisar que las luces no tengan sus cables enredados, pelados y que sus enchufes se encuentren en óptimas condiciones.



Otra medida de seguridad importante a tener en cuenta es no decorar al arbolito rodeándolo con velas encendidas, ya que en su mayoría son de plástico y altamente inflamables y apagar todas las luces y adornos antes de acostarse o salir de casa.