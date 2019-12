Los bomberos voluntarios de Australia son considerados "héroes" en su país

Los bomberos voluntarios de Australia intentan contener contra reloj este martes los focos de incendio antes de que aumente el calor a finales de la semana, especialmente en el área de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sidney, y donde murieron ocho personas y unas mil casas fueron destruidas.



El cuerpo de bomberos voluntarios mas grande del mundo lucha contra uno de los peores incendios forestales del siglo, mientras la muerte de dos de ellos activó el debate acerca de si estos ciudadanos que trabajan en condiciones extremas deberían tener una remuneración monetaria.



El Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur cuenta con más de 72.000 voluntarios, muchos de ellos inactivos o en puestos de apoyo.



Se trata de hombres y mujeres que dejaron a sus familias e incluso en muchos casos renunciaron temporalmente a cobrar sus salarios o abandonaron sus negocios para combatir las llamas y son considerados unos "héroes" en el país.



Un bombero voluntario, el argentino-australiano Xavier Cerbelli, dijo a EFE que él y sus compañeros "no están allí (luchando contra los fuegos) porque quieren, están allí porque aman al prójimo y, sobre todo, porque aman lo que hacen".



El primer ministro australiano, Scott Morrison, elogió en su mensaje navideño emitido este martes el trabajo de "aquellos que pelean como voluntarios contra los fuegos", en una jornada en la que además anunció que los empleados públicos podrán tener 20 días de permiso laboral con sueldo para combatir los fuegos.



“Es Nochebuena pero, en lugar de pasarla con sus familias, nuestros bomberos voluntarios están en la línea del frente, manteniéndonos a salvo. Su servicio debe ser reconocido, su sacrificio no puede ser ignorado. Necesitan compensaciones y el Gobierno debería estar dispuesto a proporcionárselas", dijo el líder de los laboristas, Anthony Albanese, en su página de Facebook.



En una entrevista con el canal 9 local, un joven bombero voluntario sollozó por el "abrumador apoyo" que está recibiendo por parte de su comunidad, que envió juguetes a sus hijos por las fiestas navideñas.



"Es lo que más necesitan porque no tuve tiempo de comprarlos", declaró.



A pesar de la dureza del trabajo, el portal de noticias Yahoo Finance Australia indicó que se registró un aumento en el número de consultas por Internet realizadas por personas interesadas en unirse a los bomberos voluntarios de Nueva Gales del Sur.