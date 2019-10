Los CEO's ya se preocupan por la economía 2020

Por Alejandra Gallo

Aquí estoy, sí señores!". Esa fue la frase que eligió el presidente Mauricio Macri para saludar a los cerca de 1000 inscriptos que participaron hasta el viernes pasado en el 55° Coloquio de Idea. No fue una frase al boleo. Gastón Remy y Federico Procaccini (presidente de IDEA y de este encuentro 2019, respectivamente) lo saludaron desde el escenario aclarando que "este Presidente siempre estuvo presente en todos encuentros anteriores". La videoconferencia fue también una gentileza del Presidente y de los ejecutivos que reprogramaron sus regresos y se quedaron a escucharlo. En el Coloquio se agruparon los responsables de generar el 50% del PBI nacional y del empleo y también hubo desazón por la ausencia de Alberto Fernández, a quien esperaron hasta último momento aunque su equipo de campaña se ocupó de aclarar una y otra vez que el candidato "nunca lo tuvo en la agenda".

El postulante del Frente de Todos, sí estuvo y en reiteradas ocasiones en la Unión Industrial, que conduce Miguel Acevedo. La entidad recibirá hoy al mediodía al compañero de fórmula de Macri, Miguel Pichetto, y al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Esas ausencias y presencias reactivaron viejas tensiones en torno al 'eje IDEA/UIA' que supo gobernar los encuentros empresariales durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, muy pocos referentes de la UIA, incluso de Techint y de Arcor, estuvieron en el coloquio de IDEA. Pero sí se acercaron los del campo, como Daniel Pelegrina, timonel de la Sociedad Rural, uno de los pocos optimistas para el año próximo.

Macri y Fernández prefirieron no cruzarse en La Feliz porque lo hicieron ayer en el segundo debate obligatorio, esta vez en territorio porteño. A lo hora de transitar la recta final hacia las urnas, ambos candidatos priorizaron el cierre de sus campañas y la contienda electoral. El romance del sector privado con Macri parece haber entrado en 'terapia de pareja' con las denuncias en torno a los cuadernos de las coimas K. Aunque esas investigaciones no lleguen a mayores ahora por los eventuales nuevos vientos políticos que soplarían en Comodoro Py, como pasa en las matrimonios algo se rompió y no hay terapia de pareja que valga en este caso, sobre todo porque la economía desde entonces no dejó de caer y este año cerrará peor de lo previsto de acuerdo con los pronósticos del FMI que ya anticipan una caída del 3%.

La generación de dólares genuinos será un engranaje clave para el Gobierno que vendrá (sea el que sea) por eso hay muchas miradas depositadas sobre el BCRA, que hoy conduce Guido Sandleris, y que directivos de IDEA y del Foro de Convergencia, que preside Miguel Blanco; prefieren que siga timoneando la autoridad monetaria que tendría reservas flacas para diciembre. En este escenario, desde un sector del círculo de economistas del Frente de Todos, hay quienes miran con entusiasmo a Martín Redrado, quien fue el primero en lograr un acuerdo swap con China. El economista reforzó el poder de fuego del BCRA en momentos en que el mundo vivía la mayor crisis financiera desde los años '30. El acuerdo fue por u$s 10.000 millones y se logró que el banco chino convirtiera una porción de esos yuanes a dólares.

A una semana de las elecciones la suerte parece echada para los principales CEO´s de la Argentina. También en la provincia de Buenos Aires, la tienen muy cuesta arriba. Es desgastante para los equipos de la gobernadora María Eugenia Vidal (y para ella misma, claro). Lo más liviano, admiten en el entorno bonaerense, es ponerle el cuerpo a la recta final de la campaña y al resultado adverso que sería de cerca de 20 puntos. Lo más difícil es transitar hasta diciembre la gobernabilidad de un territorio donde la crisis económica se siente fuerte y en el que la reactivación (cuando llegue) golpeará a la puerta mucho después que en el resto del país por el deterioro que provocó esta recesión en el entramado económico y social de las pymes. Es un diagnóstico que en el entorno de Vidal conocen desde mucho antes incluso de que el gobierno nacional se chocara de frente con la profundidad de esta recesión.

Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires tiene muchos heridos y heridas. Nadie tiene, hasta hoy, muy claro el horizonte político inmediato y hay mucho enojo con el jefe de Gabinete Marcos Peña, incluso con el Presidente, aunque coinciden que no es momento para hacer leña del árbol caído. Desde el peronismo no K bonaerense tratan de contener las persianas que siguen cerrando en el AMBA. El Frente Productivo de Buenos Aires, que conduce Carlos Brown, hubo reuniones con los ex secretarios de Energía quienes trazaron un horizonte preocupante incluso para la mina de oro (que aún no estalló) Vaca Muerta. Los nubarrones sobre este punto llegaron a Wall Street.

Importantes fondos de inversión que ya se desprendieron de los bonos argentinos pero que ampliaron sus inversiones inmobiliarias en CABA y en el turismo miran el corto plazo de la economía doméstica con muy poco optimismo. Así se lo habrían dejado en claro a Sergio Massa en los encuentros que mantuvo en Nueva York con algunos de los principales jugadores en los Estados Unidos. Esos mismos fondos también estuvieron en Buenos Aires recientemente y transmitieron igual mensaje al equipo económico de Macri. Por eso, creen en los ámbitos internacionales que son claves las señales económicas de los equipos de Fernández, quien se encamina a reiterar los resultados de las PASO el próximo domingo.

El tema tarifario será una bomba de tiempo para la gestión que vendrá. Desde las eléctricas, que desfilarán primeras en la lista de asuntos pendientes a resolver, por las dudas ya dejan en claro que hubo inversiones y menos cortes en los últimos años. Desde Edenor, por ejemplo, recordaron que se invirtieron 20.000 millones de pesos en los últimos tres años y que bajaron en un 32% la cantidad de cortes.

Claudio Cesario, de ABA, o Miguel Blanco, de Swiss Medical y timonel de FCE coinciden en que la situación es compleja para la economía que vendrá, en la medicina no hay margen de operación por la suba de costos pero también de los servicios a los afiliados, en los bancos festejan que el nivel de morosidad no sea aún más alto en relación con otros países latinoamericanos y en este contexto inflacionario nacional. Javier Goñi, CEO de Ledesma, pone el acento en los costos laborales y considera que hay que fortalecer acuerdos sectoriales en la próxima gestión para bajar los aportes y aumentar salarios. Esta semana todos esperan al domingo pero los jugadores reales de la economía saldrán a la cancha el lunes 28 de octubre y habrá que tener mucha muñeca política para transitar un fin de año con muchas turbulencias en el camino.