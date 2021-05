La segunda ola de coronavirus viene golpeando fuerte al país y en este contexto, San Juan, no es una isla. Desde el pasado 8 de abril la curva de contagios es ascendente, sin saber a ciencia cierta cuál será el pico, y con no menos de 200 casos diarios. Y si bien desde el gobierno se han tomado medidas restrictivas para bajar la circulación social, por ahora, no tienen el efecto deseado. Incluso, hay un dato que alarma y mucho entre las autoridades, en las últimas semanas el contagio en la franja etaria de 14 a 25 años y de 40 a 55 años aumentó un 280%. Además, en la actualidad y a diferencia de lo sucedido el año pasado con el inicio de la pandemia, el 10% de los pacientes internados en terapia intensiva tiene menos de 40 años y con ninguna comorbilidad aparente.

“Hoy las personas que más se enferman de coronavirus son aquellas que tienen mayor movilidad. Cuando analizamos los nuevos contagios, el grupo etario de 14 a 25 años y el de 40 a 55 años, tuvo un aumento del 280%”, según indicó el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. En el mismo sentido explicó que está comprobado que los contagios no se dieron en los lugares de trabajo, sino en ámbitos donde no cumplen con el protocolo sanitario como por ejemplo las reuniones sociales.

El funcionario de salud dijo también que, a diferencia de lo vivido durante la primera ola del coronavirus cuando la mayor parte de los internados eran adultos mayores, “hoy esa situación cambió y un 10% de los pacientes tiene menos de 40 años. Un colectivo muy importante de personas de 40 a 60 años y el resto, en menor medida, mayores de 60 años” y reiteró que las personas que más se contagian son aquellas de mayor movilidad social. El último parte médico emitido por el Ministerio de Salud indica que hay 87 personas en terapia intensiva y de ese número, 39 necesitan asistencia respiratoria mecánica.

Otro dato que destacó Espejo y que hoy es de preocupación para las autoridades es la cantidad de jóvenes que terminan internados en terapia intensiva y sin ningún antecedente patológico conocido. “Hay que analizar la virulencia del virus que hoy tenemos, es por eso la necesidad imperiosa de que se cumplan con todos los protocolos sanitarios”, apuntó el profesional.

Mayo arranca con menos de 30 camas de Terapia Intensiva disponibles

El doctor Matías Espejo también se refirió a la disponibilidad de camas en los Servicios de Terapia Intensiva, del sector público y privado, y no dudó en decir que la situación es crítica por lo que pidió un mayor compromiso social con las normas restrictivas vigentes.

En un primer momento la salud privada de San Juan puso a disposición 90 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y luego llevó ese número a 110 camas. Por su parte, el Ministerio de Salud, tiene la posibilidad de contar con 116 camas operativas entre el Hospital Rawson, Marcial Quiroga y el Cemec, lo que no quiere decir que hoy estén disponibles. “Para poder operativizar esas camas hay que dar de alta y reconvertirlas a unidades críticas y esto significa la movilización de muchos pacientes y relegar a otros, lo cual hace que la situación sea verdaderamente compleja”, dijo Espejo.

En los últimos días, de las 110 camas del sector privado, 96 están ocupadas y de este número el 48% son pacientes Covid-19. Lo que deja la disponibilidad en sólo 14 unidades de terapia intensiva.

La situación no deja de ser menos crítica en el sector público. Hoy el Hospital Rawson cuenta con 24 camas, el Marcial Quiroga 16 y el Cemec 12. De las 52 camas disponibles, hoy la ocupación ronda las 39 y si bien la expansión es diaria, también lo es la suba de contagios y de personas que necesitan asistencia médica crítica. En la suma, entre lo público y lo privado, y con el mes de mayo transitando sus primeros días, San Juan, cuenta con menos de 30 unidades de terapia intensiva disponible. A esto hay que sumarle el recurso humano, el cual es "finito".