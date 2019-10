Los creadores de "Game of Thrones" abandonan su trilogía de "Star Wars"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la popular serie “Game of Thrones”, abandonaron el proyecto que tenían con Disney y Lucasfilm de crear una nueva trilogía de películas ambientada en el universo narrativo de “Star Wars”.



Según informaron medios especializados estadounidenses, la principal causa de que dejaran sus planes para la saga creada por George Lucas es la falta de tiempo.



Es que ambos productores y guionistas firmaron en agosto pasado un acuerdo con Netflix por el que se comprometieron, a cambio de al menos 200 millones de dólares, a generar producciones audiovisuales para la plataforma en los próximos años.



“Amamos 'Star Wars'. Cuando George Lucas lo creó, nos creó a nosotros también”, dijeron hoy Benioff y Weiss en declaraciones reproducidas a medios de su país y replicadas por la agencia de noticias EFE.



“Llegar a hablar de 'Star Wars' con él y con el actual equipo de 'Star Wars' fue una emoción inolvidable y siempre estaremos en deuda con la saga que cambió todo. Pero no hay tantas horas en un día y sentimos que no podíamos hacer justicia tanto a 'Star Wars' como a nuestros proyectos en Netflix. Así que tristemente nos haremos a un lado”, añadieron.



Por su parte, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, emitió amables declaraciones en las que procuró dejarles la puerta abierta en el futuro: “David Benioff y Dan Weiss son narradores increíbles. Esperamos incluirlos en el viaje más adelante cuando puedan alejarse de su ocupada agenda para centrarse en 'Star Wars'”, afirmó.



Benioff y Weiss terminaron este año, con el fin de su octava y última temporada, una muy exitosa trayectoria de la serie “Game of Thrones”.



El proyecto con Lucasfilm había sido anunciado en febrero de 2018, en el que se comprometían a desarrollar tres nuevas películas de “Star Wars” independientes de la saga de los Skywalker iniciada por George Lucas y que finalizará este año con el final de su tercera trilogía: “El ascenso de Skywalker”.